В МВФ оценили потери экономики Украины от коррупции

Киев, 13 ноября. Коррупция на Украине тормозит рост экономики государства, в частности валового внутреннего продукта страны (ВВП) примерно на 2% в год. Об этом сообщил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман.

«По нашей оценке, коррупция в Украине тормозит рост ВВП примерно на 2% в год. Украине нужно побороть коррупцию, чтобы рост экономики был не 3%, а 5%», — цитирует Люнгмана агентство УНИАН.

При этом представитель МВФ подчеркнул, что для ускорения экономического развития украинские власти должны контролировать соблюдение фискальной политики, как и снижение номинальных процентных ставок, и стремиться к улучшению бизнес-климата.

Ранее Брюссель выразил недовольство ходом реформ в украинском государстве. Об этом говорилось в отчете Еврокомиссии по реализации Соглашения об ассоциации Украины. Эксперты отметили, что Киев, который полностью занят подготовкой к выборам президента и выполнением требований МВФ, в сложившейся ситуации пообещает Евросоюзу исправиться, но по сути ничего в политике государства не изменится.

Стоит отметить, что Украина, по оценкам специалистов, является одной из стран мира с самым высоким уровнем коррупции. На территории государства зафиксирован рост взяточничества с 56% в 2016 году до 73% в текущем. Согласно проведенному компанией PwC опросу, более 50% украинских фирм жалуются на коррупцию в стране.