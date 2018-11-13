Власти Австрии не хотят быть клоунами: Клинцевич оценил отказ Вены арестовать «российского шпиона»

Земельный суд Зальцбурга отказался заключить под стражу экс-полковника Вооруженных сил Австрии, которого власти подозревают в шпионаже на Россию. Таким образом, судебный орган проигнорировал требования прокуратуры, которая намеревалась арестовать бывшего военного. Суд справедливо счел, что подозреваемый не планирует скрываться или совершать преступления.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал решение суда. По мнению политика, вся эта история вызывает массу вопросов.

«Я думаю, что этот человек неопасен. Если шпионаж вдруг действительно имел место, то это было в 1988 году. Хотелось бы сказать, это было 30 лет назад. Непонятно, почему эту тему подняли сейчас, ведь полковника завербовали еще в советское время и он был уволен 15 лет назад. Все знают, что тема Скрипалей отходит, а у нас с Австрией особые отношения. Сначала появилась жесткая статья, на которую вынужден был реагировать канцлер Австрии. Полагаю, этой стране в данной ситуации пришлось не очень сподручно. Вроде и ослушаться нельзя тех, кто эту задачу поставил, и в то же время доказательная база крайне сомнительна», — говорит российский сенатор.

По словам парламентария, эту историю очень сложно подтянуть под современную Россию и ее президента Владимира Путина, поскольку полковник был уволен 15 лет назад.

«Поверьте мне, если суду были бы предоставлены убедительные доказательства, никто бы его не отпустил. А доказательств, кроме разговоров и предположений, нет, как и в случае со Скрипалями. Получилось точно так же, как в последнем случае: пошла большая волна, сейчас его отпустили. Когда эта история только начиналась, я сразу сказал, что его полгода помурыжат, а потом скажут: «Ой, извините», — рассуждает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

По его словам, эта русофобская тема уже отработана.

«Указание, которое пыталась протолкнуть прокуратура… Слава богу, что в суде есть порядочные люди, которые посчитали, что это не очень доказуемо. Удивительно, что на фоне всего этого не появились Боширов и Петров. Видимо, уже постеснялись. А может, австрийское руководство относится к этому серьезно и не хочет выставлять себя клоунами», — резюмировал Франц Клинцевич.

Напомним, ранее МВД Австрии выразило надежду на продуктивное сотрудничество с Россией: секретарь министерства Петер Гольдгрубер ожидает, что шпионский скандал не повлияет на дипломатические отношения между двумя государствами. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что это свидетельствует о высоком уровне политического сознания руководства Австрии. Вместе с тем он допустил, что за шпионской историей могут стоять третьи силы.