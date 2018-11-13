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Кличко похвастался съемками первого международного сериала в Киеве

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Кличко похвастался съемками первого международного сериала в Киеве

Киев, 13 ноября. Мэр Киева Виталий Кличко похвастался новыми достижениями властей украинской столицы. Пусть горожане не могут справиться с непомерными тарифами на коммунальные услуги, некоторые продолжают сидеть без тепла и воды, зато в Киеве начнут снимать первый международный сериал про бывшего боксера.

По словам Кличко, вместе с украинской группой «1 + 1 медиа» будет работать команда американских и норвежских сценаристов и продюсеров. Дистрибуцию проекта планируют для одной из мировых платформ. Съемки пилотной серии стартовали в Киеве 13 ноября.

«Сегодня в посольстве Норвегии в Украине состоялось подписание меморандума о таком сотрудничестве», — добавил он в сообщении на своей странице в Facebook.

Тут же Кличко поблагодарил посла Норвегии на Украине Уле Терье за поддержку этого проекта.

«Город со своей стороны тоже окажет необходимое содействие и помощь», — заверил мэр Киева.

Съемками сериала займется норвежская компания Evil Doghouse Production и украинская «1 + 1 Продакшн». По сюжету сериала «Jonathan Fort», бывший боксер Джонатан Форт получает новую и опасную работу в посольстве Норвегии на Украине. Планируется, 80% проекта будут снимать в Киеве и Одессе.

В заключение Кличко добавил, что власти прикладывают усилия, чтобы развивать «новые красивые локации» в Киеве. Все это, по его словам, делается для привлечения туристов и инвесторов.

«Сейчас мировые звезды снимают в украинской столице клипы, а крупные международные компании — рекламу. мир узнает о Киеве, к нам едет все больше туристов», — радостно подчеркнул он.

Автор: Ярослава Замысловатова
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