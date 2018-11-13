Донбасс не вернется даже в «нормальную» Украину: в Госдуме назвали главную ошибку Киева

Киев, 13 ноября. Луганская и Донецкая народные республики не вернутся даже в «нормальную» Украину благодаря действиям Киева, заявил в эфире телеканала «Россия 1» заместитель председателя комитета Государственной думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Парламентарий отметил, что Киев при прежних и нынешних президентах упорно «стремится к самоуничтожению». Примечательно, добавил он, что в течение долгого времени украинским властям рекомендовали обратить внимание на то, что государство «соткано из разных частей» и необходимо сделать так, чтобы они сосуществовали без конфликта.

«Нет, ни за что, ни в коем случае. Каждые выборы, пока дело не дошло до 2014 года, раскол на Запад и Восток. Все равно каждый раз на грабли нужно наступить», — назвал Затулин главную ошибку Киева.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается уже на протяжении четырех лет. После государственного переворота в стране Донецк и Луганск провели референдумы о самоопределении, по итогам которых ДНР и ЛНР заявили о своей независимости. Киевское руководство начало вести против республик Донбасса силовую операцию.

Урегулировать конфликт пытаются, в том числе в Минске. Контактная группа пришла к договоренностям, которые позволили бы привести к деэскалации конфликта. Что касается переговоров по Донбассу, то Киев придерживается позиции, по которой ни при каких обстоятельствах не сядет за стол переговоров с лидерами республик Донбасса, и это является «достижением» украинских властей, считает Затулин.

«Результат в чем состоит — ДНР и ЛНР развиваются совершенно отдельно и не собираются, не хотят уже вернуться ни в какую «нормальную» Украину. Если завтра всерьез возникнет этот вопрос, который должен был бы возникнуть из контекста минских соглашений, их придется очень убеждать, что это нужно сделать, потому что они на практике своей убеждаются, что эта Украина не может быть нормальной», — добавил парламентарий.

После подписания документов, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, перестрелки все равно продолжаются. По последним данным, жертвами конфликта на юго-востоке страны стали более десяти тысяч человек.

Напомним, 11 ноября в ДНР и ЛНР прошли выборы глав и депутатов парламента республик. Киев заявил, что не признает выборы, и потребовал провести внеочередное заседание контактной группы по Донбассу в связи с выборами. Кроме того, украинское руководство добавило, что СБУ завела дело «по факту организации незаконных выборов» в республиках Донбасса и пригрозила лишением свобода на 10-15 лет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы в ДНР и ЛНР никоим образом не противоречат минским договоренностям.