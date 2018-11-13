Украинец незаконно проник в Крым ради возлюбленной

Симферополь, 13 ноября. Российские пограничники задержали гражданина Украины при попытке незаконного пересечения границы. 22-летний мужчина изменил паспортные данные, чтобы попасть в Крым ради возлюбленной.

Как уточнили в крымском погрануправлении ФСБ РФ, молодой человек до 2016 года проживал в Феодосии, однако за нарушение правил пребывания на территории России он был выдворен за пределы РФ с запретом на посещение страны сроком на пять лет.

Чтобы вернуться в Крым, где у него осталась возлюбленная, украинец оформил новый паспорт с измененными установочными данными и попытался по нему проехать в республику. На допросе молодой человек заверил, что решил нарушить закон из-за высоких чувств.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение госграницы. Молодой человек арестован до 6 декабря.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение с РФ проголосовали более 95% местных жителей. Однако Украина не признает итогов народного волеизъявления и продолжает считать полуостров своей территорией. Москва обращала внимание, что Крым стал российским в результате демократического процесса, и вопрос о его статусе окончательно закрыт.