«Никаких переговоров»: в Раде отказались от прямого диалога с ДНР и ЛНР

Киев, 13 ноября. Украинские власти не планируют вести прямых переговоров с руководством Донецкой и Луганской народных республик. Об этом во вторник заявила представитель Киева в трехсторонней контактной группе, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«Никаких переговоров», — подчеркнула она.

Ранее Геращенко заявила, что Украина созывает внеочередное заседание контактной группы в связи с проведением в Донбассе выборов.

Напомним, 11 ноября в ЛНР и ДНР состоялись выборы глав республик и членов парламента. Пост главы ДНР занял Денис Пушилин, на выборах главы ЛНР победу одержал Леонид Пасечник. Украинские власти и западные страны итоги выборов не признают и считают организацию голосования нарушением минских соглашений.

Российская сторона в свое очередь с пониманием относится к решению республик Донбасса, поскольку у ДНР и ЛНР нет иного выбора в свете отказа Украины проводить выборы на этих территориях.

Отметим, что минские соглашения обязывают Киев провести выборы в «некоторых районах Донбасса», однако страна игнорирует этот и другие пункты «Минска-2» с 2015 года.