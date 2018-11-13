Работа на заклятых врагов христианства: в РПЦ ответили на нападки с Украины

Президент Украины Петр Порошенко отказался приехать в Киево-Печерскую лавру на встречу с епископатом Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом заявили «Вести Украины». Ожидалось, что на Архиерейском соборе, проходящем в лавре, будет присутствовать и глава государства.

Накануне запланированной встречи в Киеве снова выступили с резкими нападками в адрес Русского православия. Ведущий научный сотрудник отделения религиоведения Института философии им. Григория Сковороды Национальной академии наук Украины Александр Саган заявил о том, что война в Донбассе стала возможной из-за деятельности… Московского патриархата на Украине.

Об этих и других нападках на Церковь со стороны киевского режима Федеральному агентству новостей рассказал настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод (Чаплин).

По словам отца Всеволода, высказывание Сагана — это стандартная для современных украинских деятелей позиция.

«Но лично я убежден, что единственная реальная причина конфликта в Донбассе — это захват власти на Украине прозападными силами, попытка через репрессии, дискриминацию и ограничение гражданских прав продавить так называемый «европейский выбор», — заявил собеседник ФАН.

Отец Всеволод особо отметил, что методы, которыми сейчас пользуются в Киеве, не отличаются от методов гитлеровских прислужников.

«Те точно так же в свое время пытались через репрессии и грубое политическое давление пристегнуть Украину к тогдашнему паневропейскому проекту, которым руководил Гитлер», — напомнил настоятель.

Более того, Чаплин уверен: если бы не было попытки утвердить по всей Украине незаконную управляемую с Запада власть, то и в Донбассе сегодня было бы все спокойно, и в Одессе не было бы жертв.

«Не было бы всех этих политических сложностей, не было бы политической эмиграции с Украины», — убежден настоятель.

По его мнению, причина конфликта на Украине — «Евромайдан», управляемый из-за рубежа известными силами.

Чаплин остановился и на ошибках, которые привели к нынешним последствиям.

«Та самая Украинская православная церковь, которую сегодня обвиняют в том, что она чуть ли не является филиалом ФСБ, на самом деле, вскоре после Майдана официально поддержала т. н. «евроинтеграцию», что, конечно, было ошибкой. И сегодня они расплачиваются, в том числе, и за эту ошибку», — пояснил собеседник ФАН.

Однако нынешняя ситуация позволяет открыто исповедовать веру Христову и расставить все точки над «i», убежден священник.

«Усиление репрессий, грубейшее вмешательство государства в религиозную жизнь, призывы, практически, выдворить из страны людей, принадлежащих канонической Православной церкви, озвученные паном Порошенко, — все это создает момент истины, — полагает настоятель. — Сегодня Церковь как в Киеве, так и в Москве начинает говорить гораздо более прямым, евангельским языком».

Комментируя слова Сагана о шансе Украины «вырваться из политического православия и влиться в мировое православие», отец Всеволод выразил удивление использованием в такой риторике термина «политическое православие».

«Православие всегда предполагало не только внутреннее исповедание веры, но и жизнь по вере, и определенное учение о том, как должны быть устроены государство, хозяйство и отношения между народами. Так что отделить православие от политики в высоком смысле этого слова попросту нельзя», — подчеркнул священник.

По словам собеседника ФАН, те, кто обвиняют сторонников духовного единства украинского, русского и белорусского народов, сами гораздо более политизированы. Под мировым православием эти деструктивные силы обычно понимают обновленческий проект. Этот проект ревизии вероучения уже является политическим в плохом смысле этого слова, потому что инспирирован западными политическими, финансовыми и информационными кругами, которые на протяжении многих веков являются богоборческими, убежден настоятель.