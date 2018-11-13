Затонувший после учений НАТО норвежский фрегат попал на видео

Осло, 13 ноября. Норвежский фрегат Helge Ingstad, столкнувшийся с танкером, окончательно затонул. Об этом сообщает газета Aftenposten.

Сообщается, что судно сползло с мели, на которую его затащили буксиры после аварии. Корпус фрегата полностью погрузился в воду. Оборонное ведомство Норвегии пока не сообщает, планируют ли доставать судно со дна и проводить ремонт.

Столкновение фрегата с танкером Sola TS произошло в момент, когда Helge Ingstad возвращался с военных учений НАТО. Фрегат получил пробоину в правом борту, судно стало заваливаться на бок и заполняться водой.

На борту фрегата находились 137 человек. Все они — члены экипажа. Сообщалось о семи пострадавших, погибших нет.

Затонувшее судно попало на видео.

Яхтенный капитан Денис Тоскин в комментарии Федеральному агентству новостей отмечал: то, что случилось с фрегатом, не укладывается в голове с точки зрения морской практики. Что побудило командование проводить навигационные учения в темное время чуток в зоне разделения судоходства — для Тоскина находится «за гранью разумного». Эксперт отметил, что ситуация нарушает как минимум пять положений международных правил предупреждения столкновений судов.

«Если бы при этом не произошло аварии, я был бы крайне удивлен», — сказал Тоскин.

По его словам, всю произошедшую ситуацию можно объяснить некомпетентностью команды судна. Ранее появлялась информация о том, что для пятерки фрегатов типа Fridtjof Nansen норвежцы смогли сформировать только три полноценных экипажа.

Учения Североатлантического альянса Trident Juncture проходили в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В маневрах участвовали около 50 тысяч военных, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники из 31 государства. Trident Juncture признаны самыми масштабными маневрами НАТО на северном фланге после холодной войны.