Кадыров заявил, что чеченский мальчик отожмется еще 4000 раз для рекорда России

Грозный, 13 ноября. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пятилетний мальчик из республики Рахим Куриев сможет снова отжаться около четырех тысяч раз для Книги рекордов России, лишь бы у представителей комиссии хватило терпения это считать.

Кадыров прокомментировал новость о том, что пятилетний Куриев без перерыва отжался от пола 4105 раз за 2 часа 26 минут, пишет «Известия». Однако его результат не был занесен в Книгу рекордов России, так как у экспертов «возникли незначительные вопросы», передает РИА Новости со ссылкой на главу министерства по физической культуре и спорту Чечни Мусу Ханарикова.

Глава Чечни заметил, что юному спортсмену всего пять лет, однако «его имя звучит во всем мире».

«Мальчик доказал, что имеет огромную силу воли и физическую подготовку… Кто-то пишет и говорит, что мировой рекорд не засчитан, якобы нужно еще раз повторить, — констатировал республиканский глава. — У Рахима хватит энергии еще и еще раз отжиматься по четыре тысячи раз, лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать».

Кадыров добавил, что рекорд Куриева «засчитали миллионы мальчишек во всем мире». Он констатировал, что мальчик послужил примером для них, и они «начали тренироваться, стремясь быть похожими на своего кумира-ровесника».