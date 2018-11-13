Этих людей выбрал народ: депутат Рады призвал Киев к диалогу с новыми властями ДНР и ЛНР

Киев, 13 ноября. Украине нужен диалог с Донбассом, без переговоров остановить кровопролитие не получится. В этом не сомневается депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий.

Он отметил, что, несмотря на позицию Киева относительно выборов в республиках Донбасса, общаться с людьми, которым доверяют местные жители, необходимо.

«Нужен диалог с Донбассом. Там прошли выборы, которые мы как государство не признаем. Но в данном случае это неважно — надо ехать и разговаривать. Этих людей на посты выбрал народ, а это лучше, чем неуправляемый хаос», — сказал Балицкий в интервью «Известиям».

Депутат украинского парламента Татьяна Бахтеева также считает, что единственно верным является дипломатическое решение ситуации в Донбассе.

«Это начинают понимать все больше украинских политиков и простых граждан. Прекращение страданий жителей страны должно стать первостепенной задачей руководства Украины», – подчеркнула депутат Рады.

Напомним, выборы в ДНР и ЛНР состоялись в воскресенье. Главой Луганской народной республики был избран Леонид Пасечник, в ДНР наибольшее количество голосов было отдано в поддержку Дениса Пушилина.

По мнению представителя ЛНР в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, киевским властям будет сложно игнорировать легитимно избранную власть республик Донбасса.