Сирия: шесть человек погибли при взрыве микроавтобуса в Хомсе

Хомс, 13 ноября. Не менее шести граждан погибли в результате теракта в сирийском городе Хомс в нескольких километрах от Дамаска.

Во вторник на улице Ситтин в квартале Эз-Захра прогремел взрыв. Как сообщил глава местного полицейского управления, неизвестные подложили в микроавтобус взрывное устройство. Находившиеся в транспортном средстве пассажиры погибли от полученных ранений.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике (САР) продолжается с 2011 года. Правительственные войска освободили практически все регионы от контроля незаконных бандформирований.

Накануне в сирийском городе Джараблус на границе с Турцией прогремел взрыв, был подорван заминированный автомобиль. В результате погиб один человек, еще 24 пострадали.