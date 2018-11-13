Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: шесть человек погибли при взрыве микроавтобуса в Хомсе

506
0 Оставить комментарий

Сирия: шесть человек погибли при взрыве микроавтобуса в Хомсе

Хомс, 13 ноября. Не менее шести граждан погибли в результате теракта в сирийском городе Хомс в нескольких километрах от Дамаска.

Во вторник на улице Ситтин в квартале Эз-Захра прогремел взрыв. Как сообщил глава местного полицейского управления, неизвестные подложили в микроавтобус взрывное устройство. Находившиеся в транспортном средстве пассажиры погибли от полученных ранений.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике (САР) продолжается с 2011 года. Правительственные войска освободили практически все регионы от контроля незаконных бандформирований.

Накануне в сирийском городе Джараблус на границе с Турцией прогремел взрыв, был подорван заминированный автомобиль. В результате погиб один человек, еще 24 пострадали.

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.