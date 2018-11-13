Делегация Турции покинула конференцию по ливийскому урегулированию в Палермо

Палермо, 13 ноября. Турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что Турция с чувством «глубокого разочарования» покидает конференцию по внутриливийскому урегулированию в итальянском Палермо.

Как отмечается в заявлении, кризис в Ливии не сможет быть разрешен, если некоторые государства продолжат подрывать процесс ради собственных мелких интересов. Октай подчеркнул, что запланированное на вторник заседание международного сообщества не состоялось.

В понедельник в Палермо открылась двухдневная конференция по урегулированию ситуации в Ливии, в которой участвуют представители ливийских властей, президенты Туниса, Египта.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев возглавляет российскую делегацию. Россия не занимает чью-либо сторону во внутриливийском конфликте и руководствуется интересом сохранения территориальной целостности Ливии.