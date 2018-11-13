Россияне будут выбирать имена аэропортам прямо в полете

Москва, 13 ноября. Пассажиры российских аэропортов смогут выбирать новые названия воздушным гавяням в рамках проекта «Великие имена России» прямо в полете. Как сообщил руководитель подмосковного отделения общественного движения «Волонтеры Победы», член Общественной палаты Московской области Александр Печенегин, в регионе будут работать 500 волонтеров.

Ранее был определен шорт-лист имен, которые могут быть присвоены подмосковным аэропортам.

«По 200 человек будут работать в каждом аэропорту по восемь часов. Еще 100 добровольцев рассредоточатся по 25 городам региона, где есть отделения «Волонтеров Победы». Все желающие помочь еще могут стать частью проекта. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Волонтерыпобеды.рф, выбрать в «Личном кабинете» из списка проект «Великие имена России» и связаться с координатором команды в своем регионе. Кандидату должно быть больше 18 лет», — рассказал Печенегин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Голосование завершится 30 ноября. Некоторых пассажиров будут опрашивать прямо во время полета. Отдать свой голос за один из вариантов можно на сайте проекта Великиеимена.рф, а также с помощью SMS или в соцсетях. Всего имена известных россиян будут присвоены 47 аэропортам страны. Россияне должны выбрать из 124 имен.