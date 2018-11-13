Украина созывает внеочередное заседание контактной группы из-за выборов в Донбассе

Киев, 13 ноября. Украинские власти намерены созвать внеочередное заседание трехсторонней контактной группы из-за проведения выборов в Донбассе. Об этом во вторник сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«Украинская сторона направила официальную ноту с предложением провести внеочередное заседание группы в связи с проведением фейковых «выборов» в Донбассе. Мы настаиваем на трехстороннем формате переговоров с участием Украины-РФ-ОБСЕ», — пишет она в Facebook.

Геращенко добавила, что представители ОБСЕ уже заявили о готовности провести встречу.

Напомним, 11 ноября в ЛНР и ДНР состоялись выборы глав республик и членов парламента. Пост главы ДНР занял Денис Пушилин, на выборах главы ЛНР победу одержал Леонид Пасечник. Украинские власти и западные страны итоги выборов не признают и считают организацию голосования нарушением минских соглашений.

Российская сторона в свое очередь с пониманием относится к решению республик Донбасса, поскольку у ДНР и ЛНР нет иного выбора в свете отказа Украины проводить выборы на этих территориях.

Отметим, что минские соглашения обязывают Киев провести выборы в «некоторых районах Донбасса», однако страна игнорирует этот и другие пункты «Минска-2» с 2015 года.