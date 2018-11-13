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Волочкова объяснила, зачем пнула собаку своей мачехи

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Волочкова объяснила, зачем пнула собаку своей мачехи

Москва, 13 ноября. Анастасия Волочкова объяснила журналистам, зачем пнула собаку своей мачехи во время съемок программы «Новые русские сенсации».

Светская львица приехала в квартиру к своему отцу, где также  находилась также мачеха и ее дочь. Волочкову возмутило то, что ее отца якобы содержат хуже, чем собаку мачехи. Балерина решила не сдерживаться и ударила бульдога, который сидел на полу, чуть ниже морды.

«Уберите этих собак ваших, к которым вы относитесь лучше, чем к моему отцу», — прокричала Волочкова.

На вопрос журналистов телеканала «360» по поводу инцидента, Волочкова также отреагировала неспокойно.

«Ну да, пнула я эту собаку, и что?» — возмутилась балерина.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, зачем поместила своего отца, который перенес два инсульта и лишился речи, в пансионат.

Как сообщает Infox.ru, ранее балерина вновь оказалась в центре скандала, опубликовав откровенную фотографию в Instagram. На ней бывшая прима Большого театра позирует на фоне берез в коротких шортах, делая вертикальных шпагат. Не все подписчики Волочковой оценили фотографию, заявив, что ей не стоит засорять вульгарными позами Интернет и башкирскую природу.

Автор: Денис Коробейников
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