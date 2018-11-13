Президент Сингапура предложила на приеме тост за здоровье Путина

Сингапур, 13 ноября. Президент Сингапура Халима Якоб ответила российскому лидеру Владимиру Путину тостом за его здоровье, процветание россиян и за крепкую дружбу двух государств.

«Предлагаю тост — за здоровье и успехи президента Путина, за развитие и процветание россиян и за крепкую дружбу между Сингапуром и Россией», — сказала она на торжественном приеме в честь российского президента.

Якоб отметила, что Сингапур и Россия — очень разные страны, однако дружба между ними развивается, несмотря ни на что, а двусторонние контакты на разных уровнях становятся регулярными. Также глава Сингапура обратила внимание на развитие экономических отношений между двумя государствами. По ее словам, на данный момент товарооборот между Сингапуром и Москвой составляет 7,4 миллиарда долларов.

Президент Сингапура добавила, что в 2018 году дипломатическим отношениям между двумя странами исполняется 50 лет. Она отметила, что это были «хорошие 50 лет дружбы» и подкрепила свои слова русской пословицей «Для милого друга семь верст — не околица».

Во вторник президент России Владимир Путин с официальным визитом прибыл в Сингапур. Поездка российского лидера продлится три дня. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в Сингапуре Путин подпишет с властями страны межправительственные соглашения и коммерческие контракты, а также проведет встречи с президентом Республики Корея, премьер-министром Японии, председателем госсовета КНР и представителем королевства Таиланд.

Ранее на торжественном приеме Путин поднял тост за сотрудничество России и Сингапура.