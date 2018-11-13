Сирия как цель для бомб США: из-за действий коалиции продолжают гибнуть мирные жители

Мирные жители провинции Дейр-эз-Зор продолжают становиться жертвами международной коалиции, возглавляемой США. Так, сирийское информационное агентство SANA сообщило о гибели и ранении более 60 человек в деревне Аш-Шаафа.

Данный населенный пункт вместе с его жителями в настоящее время удерживается «Исламским государством»1 (ИГ1; ИГИЛ1; террористическая организация, запрещенная в РФ), хотя еще до недавнего времени находился под контролем курдских вооруженных формирований.

28 октября, воспользовавшись песчаной бурей, террористы предприняли удачную попытку контрнаступления на позиции «Демократических сил Сирии», в результате чего курды бежали, оставив террористам практически все ранее «освобожденные» территории на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Ни во время атаки ИГИЛ, ни сразу после международная коалиция никак не поддержала своих союзников на земле.

Сейчас под контролем ИГИЛ находится город Хаджин и все деревни к югу от него, вплоть до сирийско-иракской границы. Однако, несмотря на официальные заявления, курды не спешат возобновлять операцию по ликвидации так называемого «Хаджинского кармана». Более того, действия международной коалиции, поддерживающей SDF, вызывают все больше и больше вопросов.

Почему США воюют не против «Исламского государства», а против народа Сирии и чем подобные действия американцев могут обернуться для региона в целом, Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Прежде всего, эксперт обратил внимание на массовую гибель мирных жителей в провинции Дейр-эз-Зор в результате постоянного применения США запрещенного оружия.

«Я имею в виду фосфорные бомбы коалиции. Это недопустимые вещи и, конечно, мировое сообщество должно обратить внимание на варварские действия Соединенных Штатов и их союзников, которые по сути приводят к ситуации гуманитарной катастрофы. Это видимо не первая и не последняя подобного рода атака. Действия Соединенных Штатов всегда приводят к массовой гибели гражданского населения. Здесь можно вспомнить ковровые бомбардировки Вьетнама. Это происходит и в настоящее время в Ираке и Сирии: штурмы Мосула и Ракки были варварским уничтожением инфраструктуры и массовым уничтожением мирных жителей», — напомнил собеседник ФАН.

По его словам, все это свидетельствует о том, что методы, которыми ведут боевые действия Соединенные Штаты Америки, никак не изменились. В их основе по-прежнему лежит пренебрежение к жизни гражданского населения. Для достижения своих целей американцы все так же не обращают внимания на так называемые сопутствующие жертвы.

«И для страны, которая позиционирует себя как демократическое государство, чрезвычайно показательна такая лицемерная политика. Там, где Соединенные Штаты — там массовая гибель мирных жителей, причем абсолютно неоправданная с точки зрения военной стратегии. Действия Соединенных Штатов, которые наносят максимальный ущерб гражданскому населению, не приносят никаких результатов в борьбе с террористами. Мирные жители страдают, а террористы захватывают все новые и новые территории», — констатирует собеседник ФАН.

Эксперт подчеркнул, что методы войны, которые выбрали США, не соответствуют ни международному, ни гуманитарному праву. Закрадывается мысль о том, что, возможно, борьба с террористами является исключительно декларативной целью, в то время как реальная цель США — сеять хаос и нестабильность в регионе, нанося удары по легитимной власти в Сирии.

«Проиграв свою главную ставку, которой было свержение правительства Башара Асада в Сирии, Соединенные Штаты, тем не менее, не могут успокоиться и продолжают свои деструктивные действия. То, каким образом ведет боевые действия коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, имеет целый ряд очень серьезных последствий — это и гибель мирных жителей, и ситуация гуманитарной катастрофы, на подконтрольных США территориях, и варварские бомбардировки инфраструктуры. Кроме этого, подобные действия приводят к росту влияния террористов и, как следствие, вероятности того, что «Исламское государство» сможет не просто сохранить свои позиции, но и нарастить свой потенциал», — считает Владимир Шаповалов.

Собеседник ФАН отметил разительное отличие между ситуацией на территориях, подконтрольных официальному Дамаску, где террористы уничтожены и идет налаживание мирной жизни, и тех территорий, которые пытаются контролировать Соединенные Штаты.

«Это территории в Восточной Сирии, где террористы не просто не уничтожены, а получают возможность для усиления своих позиций. Таким образом, Соединенные Штаты и их союзники просто-напросто не ведут, а мешают борьбе с террористами. Если бы США ушли с этих территорий, как неоднократно уже грозился сделать президент США Дональд Трамп, но так и не сделал, то в этом случае, очевидно, что мир пришел бы на эту землю. Сирийская армия при поддержке России и своих союзников, при поддержке всего сирийского народа достаточно быстро навела бы порядок на этой земле, и террористы перестали бы там бесчинствовать. Но поскольку американцы не собираются уходить, территория Восточной Сирии находится в состоянии хаоса и мирные жители несут потери, как от действий террористов, так и от действий коалиции во главе США», — подытожил Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.