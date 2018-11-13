Воронежские врачи объяснили, почему охрана выбросила пенсионера на улицу

Воронеж, 13 ноября. Охранники больницы скорой медицинской помощи в Воронеже выбросили пожилого пациента на улицу, предварительно они проволокли его по земле. Произошедшее снял на видео очевидец.

Инцидент произошел вечером, когда на улице было 6 градусов ниже нуля. Двое мужчин в форме взяли под руки пенсионера и бросили его на землю, дотащив до газона. Отмечалось, что причиной такого непрофессионального поведения сотрудников БСМП стало отсутствие у пациента медицинского полиса.

Однако работники учреждения, после того, как инцидент получил огласку, заявили, что мужчина был без определенного места жительства, его доставила бригада скорой помощи с улицы. Полиса у него действительно не было, однако это не влияет на оказание необходимой медицинской помощи, объяснили медики.

При этом сотрудники больницы рассказали, что мужчина вел себя агрессивно в приемном отделении, курил и нецензурно выражался, а также приставал к пациентам и персоналу.

«Мужчину осмотрел врач-нейрохирург, его состояние не требовало медицинской помощи. Чтобы успокоить дебошира, врач пригрозил вызвать охрану», — передает заявление коллектива БСМП «Ридус».

В своем сообщении сотрудники больницы подчеркнули, что у них есть видео с камер видеонаблюдения, а не фрагмент, «который разместили в интернете ради славы и лайков». На кадрах заметна и работа охраны, и то, что мужчина через три минуты самостоятельно ушел.

Ранее стало известно, что Следственный комитет начал доследственную проверку по инциденту в больнице Краснодарского края, где врач в грубой форме отказала пациенту в инсулине. В Сети появился ролик, на котором врач нахамила пациентке, которая не смогла прийти раньше за лекарством. Женщина сняла разговор с медиком на смартфон.