«Все кандидаты замазаны кровью»: экс-депутат Рады объяснил, выборы ничего не изменят на Украине

Киев, 13 ноября. Президентские выборы на Украине ничего не изменят для страны, потому что все кандидаты на этот пост замешаны в развязывании войны в Донбассе, и для каждого значение имеют только деньги, считает экс-депутат Рады Игорь Марков.

«Никто из них не понесет ответственность за то, что произошло в Донбассе. Потому что на каждом кандидате в президенты Украины есть кровь погибших в Донбассе. Все они замазаны», — подчеркнул он в эфире российского телеканала «Россия-1».

По его словам, и Петр Порошенко, и Юлия Тимошенко создавали батальоны, голосовали за военный бюджет.

«У всех была риторика: «Мы наведем порядок, Донбасс будет украинским», – напомнил политик.

По мнению Маркова, единственное, что может сделать победитель этих выборов (при этом экс-депутат назвал его «главарем террористов Украины». — Прим. ФАН) — это ограбить всех остальных проигравших кандидатов.

«Это древняя украинская традиция, он тупо ограбит всех своих противников», — резюмировал он.

Напомним, накануне Юлия Тимошенко решила пропиариться на выборах в ЛНР и ДНР, и заявила, что они якобы нарушают международное право и суверенитет Украины. По ее мнению, они были якобы организованы Россией.

Теперь, как считает лидер «Батькивщины», мировое сообщество должно изолировать Россию. Кроме того, она заявила, что Россия не собирается выполнять обязательства по минским соглашениям, хотя РФ неоднократно заявляла о том, что не является участницей конфликта на юго-востоке страны. После этого она сделала вывод, что минские соглашения не имеют никаких перспектив, и следует разработать новый план по достижению мира в регионе.