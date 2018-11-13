Хамская история в духе маккартизма: Коротченко резко отреагировал на задержание в США главреда USA Really Малькевича

Скандальная история с задержанием в США сотрудниками ФБР и многочасовым допросом российского журналиста, главного редактора проекта USA Really Александра Малькевича вызвала возмущение в журналистской среде. О недопустимости подобных действий Федеральному агентству новостей, в частности, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

Коротченко напомнил, что задержан был не просто журналист: Малькевич является общественным деятелем — он первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

«Вся эта возмутительная история — очередной показатель того, как Соединенные Штаты понимают свободу слова в отношении зарубежных журналистов, да и не только их, — резко отметил Коротченко. — Был задержан не просто журналист: Малькевич — член Общественной палаты Российской Федерации, то есть он общественный деятель. Допрос с пристрастием, которому он подвергся, — это фактически психологический прессинг. Все это в очередной раз показывает, что Вашингтон уже воспринимает общественно-политических деятелей, журналистов в качестве врагов американского государства. Такое обращение с журналистом абсолютно непозволительно, это нарушает все нормы, подобное поведение властей США никак нельзя назвать цивилизованным».

По мнению Игоря Коротченко, реакции МИД РФ на этот возмутительный инцидент явно недостаточно — журналистские и правозащитные организации также должны сказать свое слово.

«Думаю, эта история заслуживает особого внимания, не зря общественно-политический резонанс так велик. Не только МИД России, но и профильные журналистские союзы, Союз журналистов России и правозащитники тоже должны сказать свое слово», — подчеркнул собеседник ФАН.

По словам Коротченко, их голос обязательно должен прозвучать, поскольку солидарная реакция очень важна.

«Все эти организации должны высказаться в защиту нашего коллеги и указать США на абсолютную недопустимость подобного поведения. Эта абсолютно возмутительная, хамская история в духе маккартизма еще раз показывает, что в США началась очередная охота на ведьм и американские власти готовы прессовать любого, кто находится в зоне их досягаемости. Поэтому сегодня даже поездки журналистов и общественных деятелей в США могут завершаться таким образом: любой человек может стать жертвой провокационных действий властей США», — резюмировал Игорь Коротченко.

Ранее писатель и оппозиционный политик Эдуард Лимонов предложил парадоксальную форму ответа на преследование российского журналиста в США.

«Теперь еще и наших журналистов хватают в США, — с возмущением написал Лимонов в Twitter. — Это уже переходит все границы! Почему наши лидеры терпят? В России бродят тысячи американцев. Хватай любых и выжимай как тряпки, но [я вижу] какое-то странное оцепенение. Неужели измена?!»

Теперь ещё и наших журналистов хватают в США.Это уже переходит все границы!Почему наши лидеры терпят ? Неужто измена !В России бродят тысячи американцев.Хватай любых и выжимай как тряпки,но какое-то странное оцепенение. Неужели измена ! — Эдуард Лимонов (@edvlimonov) November 11, 2018

Напомним, несколько дней назад в аэропорту Вашингтона сотрудниками ФБР был задержан наш коллега — главный редактор дочернего проекта Федерального агентства новостей USA Really Александр Малькевич. Девятнадцать сотрудников ФБР, участвовавших в задержании, подвергли журналиста многочасовому допросу, о подробностях которого он рассказал ФАН.

На историю с Малькевичем отреагировал российский МИД, который назвал задержание и допрос российского журналиста «очередным свидетельством кампании давления американских властей не только на российскую прессу, но и на любое независимое мнение о Соединенных Штатах».

Термин «маккартизм» происходит от фамилии американского сенатора-ястреба Джозефа Маккарти. Маккартизмом называют период в США с 1950 по 1957 год, который сопровождался антикоммунистической истерией и репрессиями против граждан, заподозренных в «антиамериканских настроениях».