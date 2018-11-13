Сингапур, 13 ноября. Президент России Владимир Путин, который находится с трехдневным визитом в Сингапуре, назвал республику важным и перспективным партнером Москвы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Выступая на государственном приеме, посвященном первому визиту Владимира Путина в Сингапур, российский лидер поднял тост за сотрудничество стран.

«В Сингапуре, насколько мы знаем, часто говорят: «Среди друзей и вода — мед». Взаимное доверие — это всегда основа прогресса, дружбы, развития», — сказал Путин.

Президент РФ сообщил, что с главой Сингапура Халимой Якоб они успели обсудить «практически весь комплекс двусторонних отношений».

Напомним, ранее президент России принял участие в закладке первого камня в основание культурного центра РФ в Сингапуре.