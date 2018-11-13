НАТО не переживет атак русского генерала Мороза: эксперт пошутил над замерзшей в Норвегии техникой Альянса

Во время учений НАТО Trident Juncture в Норвегии техника и вооружение Альянса выходили из строя из-за холода. Об этом заявил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.

«Наши командиры заметили, что машины чаще ломаются из-за холода. Так мы начали использовать 3D-принтинг для изготовления запасных частей. Они могут поставляться незамедлительно, избегая необходимости ожидания того, пока их доставят из отдаленного склада», — отметил Столтенберг во время своего выступления на промышленном форуме в Берлине.

Комментируя возникшие у НАТО проблемы с непогодой, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «итог был вполне ожидаем, так как учения не задались с самого начала».

«Ну, вот такие там специалисты. Руководители НАТО всем рассказывают, что они очень сильные и мощные, а на деле оказалось, что уровень планирования и подготовки, извините за иронию, ниже нуля. Альянс разбил свои учения на три этапа. Первый — с августа до ноября они должны были перебросить технику по европейским дорогам, это 10 тысяч машин. Они перебрасывали технику три месяца! О какой внезапности может идти речь? «Военный шенген» они так и не победили. Сами маневры закончились тем, что техника встала. Ну и как тут не улыбнуться?» — задается вопросом аналитик.

Собеседник ФАН также подчеркивает, что из-за возникших при переброске техники проблем «Альянс решил перенести маневры в арктические широты, что должно было создать условия, схожие с условиями в Российской Федерации».

«Руководство НАТО намеренно поставило задачу взять широты как в России, чтобы бороться с вероятным противником. Для них вероятный противник — это Россия. В итоге у многих не было теплой одежды, техника замерзала, резина лопалась, жидкости застывали и т. д. Ну что это за подходы к военному делу? Наши машины работают в Арктике в минус 50-60 градусов. А они в Норвегии замерзли, когда там температура была выше нуля. Я вот сейчас посмотрел погоду в Осло, так там 8 градусов тепла. У меня в голове такое не укладывается. Как они собрались воевать с Россией на ее территории? Да НАТО не переживет атак русского генерала Мороза. Им бы послушать песню Растеряева «Русская дорога», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, самые крупные после завершения холодной войны маневры Альянса Trident Juncture — 2018 проводились с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии. Согласно сценарию учений, страны — члены НАТО отрабатывали комплекс мер по обеспечению коллективной обороны при нападении вероятного противника. При этом были задействованы 50 тысяч военнослужащих, силы и средства всех 29 союзников, а также партнеров Альянса — Швеции и Финляндии.