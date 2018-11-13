Лукашенко рассказал о реакции Путина на назначение нового посла в РФ

Минск, 13 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным назначение нового посла Белоруссии в Москве.

По словам Лукашенко, Путин очень позитивно отреагировал на предполагаемое назначение Владимира Семашко на эту должность.

Лукашенко рассказал, что вместе с российским президентом предметно обсуждал кандидатуру нового посла.

«Ну, я жду Владимира Ильича в Москве. Я, говорит, с удовольствием, пусть приезжает в Москву Владимир Ильич, мы знаем его хорошо», — привел слова Путина Лукашенко.

Глава Белоруссии подчеркнул, что посол должен заняться вопросами взаимной торговли, а также преодоления большого отрицательного сальдо.

Назначенный посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что этот вопрос можно решить, минимизируя стоимость энергоресурсов, в рамках договоренности по интеграционных форматов, а также наращивая экспорт товаров на российский рынок, передает агентство «Белта».