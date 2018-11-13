«Мы что, в Африке?»: бойцы ВСУ призвали Порошенко к ответу за присланные в армию бананы

Киев, 13 ноября. Украинские силовики возмутились поставкой в армию сухпайков с бананами вместо сала и призвали президента страны Петра Порошенко к ответу.

Один из военнослужащих даже записал видео, в котором, обильно справляя речь матами, изложил суть претензий верховному главнокомандующему. При этом свое лицо солдат на всякий случай скрыл балаклавой.

«Нам выдали бананы. Мы что, в Африке, обезьяны? Четыре килограмма на 6 дней вместо мяса. Вы думаете, что мы переходим на натовские стандарты, но натовские ваши стандарты нам на голову не налазят. Мы привыкли есть мясо, сало, а не бананы и апельсины», — докладывает на камеру силовик.

По его словам, продовольствие предоставляется из расчета — один апельсин и два банана на десять дней. В некоторых случаях в поставках встречаются консервные банки с нарезанными фруктами, которые автор видео назвал «коктейлем Молотова». Он подчеркнул, что не понимает, как делить это ассорти между солдатами.

Отметим, что тема армейских сухпайков неоднократно поднималась на Украине. Так, например, в августе прошлого года украинские военные и волонтеры пожаловались на качество консервов. Внутри банок бойцы обнаружили пищевые отходы — жилы, хрящи, щетину и жир. По признанию силовиков, эти консервы отказываются есть даже собаки.

В ноябре того же года на Украине вспыхнул новый скандал, когда оказалось, что курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба кормили кашей с червями и тараканами. Прокуратура получила не менее 17 рапортов от курсантов на насекомых и червяков в продуктах питания.

Между тем, президент Украины Петр Порошенко неоднократно называл украинскую армию «сильнейшей в Европе».