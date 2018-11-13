Киев, 13 ноября. Радикалы учат детей в одном из лагерей, расположенных в Тернопольской области Украины, убивать жителей республик Донбасса. Сюжет о детском лагере появился на Euronews.

Летний детский лагерь принимает детей в возрасте от восьми до 16 лет. Основное времяпровождение воспитанников детского лагеря — начальная военная подготовка, на которой детей обучают стрельбе из автомата Калашникова. Наставником для подрастающего поколения значится активист «Сокола», молодежной радикально-националистической партии «Свобода», бывший боевик АТО Юрий Черкашкин.

«В людей живых мы не целимся ни в коем случае. ДНРовцы, новороссы, зеленые человечки, московские оккупанты людьми не считаются, поэтому целиться в них можно и нужно», — дает наставление юным украинцам Черкашкин.

Черкашкин, получив три года назад ранение под Донецком, решил «воспитывать» молодых людей на идеалах запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА1) и «белой Европы». Врага Украина видит не только на Востоке, но и на Западе, отметили в сюжете. Глава молодежного направления «Свободы» Руслан Андрейко заявил, что к власти в европейских странах пришли новые большевики, которые ставят цель совратить подрастающее поколение.

Примечательно, что детские лагеря праворадикальных групп получают финансирование от министерства молодежи и спорта в рамках поддержки «национально-патриотического воспитания молодежи». Такую поддержку кроме «Свободы» получает ультраправая организация С14 (запрещена в России), члены которой обвиняются в убийстве писателя, журналиста Олеси Бузины и нападении на цыган.

Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины разгорелся в 2014 году после смены власти в стране. Донецк и Луганск провели референдумы о самоопределении, по результатам которых была провозглашена независимость ДНР и ЛНР. Киев после этого начал вести силовые операции против республик Донбасса. Конфликт в регионе пытаются урегулировать, в том числе в Минске. Было принято несколько документов, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако несмотря на соглашения, перестрелки между сторонами конфликта продолжаются до сих пор.

1 Организация запрещена на территории РФ.