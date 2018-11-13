«МегаФон» и владельцы бренда «Ждун» пошли на мировую в московском суде

Москва, 13 ноября. Представители сотового оператора «Мегафон» и владельцы бренда «Ждун» согласились на мировую во время рассмотрения дела в Арбитражном апелляционном суде Москвы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Москве в Арбитражном апелляционном суде рассматривается апелляция «Мегафона» по иску на 8,6 миллиона рублей от владельцев бренда «Ждун».

Владельцы бренда судятся с предпринимателями, в число ответчиков вошли десятки ИП, в том числе гигант бизнеса «Мегафон». Иски от «Ждуна» подавались за его незаконное использование: 30 исков уже одобрено. Арбитражный суд столицы также рассматривает дело по иску правообладателя к интернет-агрегатору «Озон» на семь миллионов рублей. Остальные суммы исков варьируются от нескольких тысяч до нескольких миллионов. Самая большая претензия поступила «Мегафону».

Стороны договорились решить вопрос в мировом порядке: истец подал ходатайство, ответчики оказались не против. Однако поздно: на этом заседании ходатайство не успело войти в рассмотрение. Рассмотрение было перенесено на 17 декабря.

«Ждем вас с мировым соглашением», — заметили в суде.

Отмечается, что, если обе стороны принесут мировое соглашение, то рассмотрения ходатайства не потребуется.

Ранее Арбитражный суд Москвы одобрил самый крупный иск на использование персонажа. В решении суда указано, что сотовый оператор на своем сайте беззаконно использовал изображение «Ждуна» в рекламных акциях. Ответчик — ПАО «Мегафон» — подал апелляцию. 13 ноября девятый Арбитражный апелляционный суд рассматривает заявление. В настоящее время хозяева «Ждуна» ополчились на Первый канал.