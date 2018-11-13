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Суд Австрии оставил на свободе подозреваемого в шпионаже полковника

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Суд Австрии оставил на свободе подозреваемого в шпионаже полковника

Зальцбург, 13 ноября. Земельный суд Зальцбурга не стал заключать под стражу австрийского полковника в отставке, который подозревается в разведывательной деятельности. Об этом сообщает австрийское информационное агентство APA.

По данным агентства, земельный суд Зальцбурга отклонил ходатайство прокуратуры об аресте подозреваемого. На время следствия он будет оставаться на свободе.

Напомним, 9 ноября официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр заявил, что служба военной контрразведки ведет расследование в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который якобы занимался шпионажем в пользу России. Канцлер Австрии Себастьян Курц утверждает, что полковник в отставке якобы осуществлял разведывательную деятельность с начала 1990-х годов.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что неприятно удивлен действиями Вены. Глава МИД РФ подчеркнул, что австрийская сторона должна была запросить информацию по инциденту у Москвы, а не устраивать информационную кампанию в СМИ.

Автор: Артем Никулин
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