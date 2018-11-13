«У нас нет вентиля»: в «Нафтогазе» ответили мерзнущим без отопления украинцам

Киев, 13 ноября. Государственная компания «Нафтогаз Украины» не включает и не выключает подачу топлива в стране. Об этом заявил первый зампредседателя правления «Нафтогаза» Сергей Перелома, комментируя проблемы с отоплением в домах украинцев.

Несмотря на стремительное приближение зимы, в квартирах жителей страны до сих пор нет отопления. Граждане страны стали открыто проявлять недовольство: например, мерзнущие украинцы из Кривого Рога подняли так называемый «газовый бунт». Жители региона жгли покрышки у офиса газораспределительной компании «Криворожгаз», требуя начать отопительный сезон.

Проблема с теплом в домах украинцев вызвана отказом «Нафтогаза» предоставлять топливо, заявил ранее мэр Киева Виталий Кличко.

«Нафтогаз не включает и не выключает газ. У нас нет вентиля. Даже если я хочу остановить (подачу топлива — Прим. ФАН) — я не могу этого сделать. У меня нет для этого необходимого доступа к основным средствам, к той же задвижке. «Нафтогаз» может дать номинацию, или не дать ее. То, где находится задвижка, — это отдельный хозяйствующий субъект в частной форме собственности», — ответил Сергей Перелома.

Ранее стало известно, что компания «Нафтогаз» обратилась в суд с требованием взыскать с Киева 6,6 миллиарда гривен (около 236 миллионов долларов). По заявлению компании, именно эта сумма была потеряна из-за отказа чиновников повышать тарифы на газ для населения с 2015 года.

Повышение цен на газ для украинцев было обязательным условием Международного валютного фонда киевским властям. МВФ сейчас является одним из главных кредиторов Украины. В соответствии с требованиями, с 1 ноября цены на топливо в стране выросли на 23,5%. При этом фонд требует поднять тарифы на 60%.

Ситуация с топливом осложняется для Киева строительством газопровода «Северный поток — 2». Новый коридор поставок может сделать невостребованным транзит российского газа через Украину.