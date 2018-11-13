«В Росавтодоре сидят не дураки»: эксперт объяснил, почему асфальт разрешили менять в снегопад

Росавтодор разработал методические рекомендации по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях, согласно которым обновлять дорожное покрытие в России разрешается при минусовой температуре и незначительных осадках.

Согласно новым рекомендациям Росавтодора, разрешается класть асфальт при температуре воздуха до минус десяти градусов и при осадках, выпадение которых не превышает 5 мм в день. Но при этом нужно предварительно расчистить поверхность дорожного покрытия от снега, льда, пыли и грязи и просушить ее терморазогревателем.

Росавтодор рекомендует также покрывать основание дорожного полотна битумом перед укладкой асфальта, чтобы избежать образования снежных и ледяных корок. Кроме того, Росавтодор советует при пониженной температуре увеличить число одновременно работающих катков до двух или трех — в зависимости от ширины укладки, что позволит быстрее уложить асфальт, избежав замерзания поверхности.

Комментируя Федеральному агентству новостей новые методические рекомендации по обновлению асфальтового покрытия российских автомобильных дорог, автоэксперт Вячеслав Субботин заметил, что «в Росавтодоре сидят не дураки».

«Специалисты Росавтодора, которые разрабатывали эти рекомендации, они совсем не дураки и понимают, как надо делать дорогу. Это опытные люди, там хватает экспертов и ученых. И то, что они разрешили класть асфальт и ремонтировать дороги при минусовых температурах и осадках, — это вынужденная мера. Но технологии в любом случае должны соблюдаться», — сказал Вячеслав Субботин.

Автоэксперт подчеркнул, что рекомендации Росавтодора вовсе не подразумевают, что асфальт можно класть в воду или снег, хотя российские автоукладчики делают это регулярно.

«Это нарушение технологии и деньги, выброшенные на ветер. Росавтодор это прекрасно понимает. И ведомство разъясняет, какие технологии следует применять в непогоду, чтобы ремонт дорог был качественным. Да, эти технологии дорогие. Они требуют высушивания и прогревания поверхности. Это делается с помощью паяльных ламп, газового оборудования, каких-то шатров и так далее. Это дорого, но деваться некуда. Дороже, если будут аварии», — заметил собеседник ФАН.

При этом Вячеслав Субботин предположил, что недобросовестные автоукладчики воспримут новые рекомендации Росавтодора как руководство к укладке асфальта в снег и проливной дождь.

«Как ложили — так и будут ложить: без соблюдения дорогих технологий, но с указанием высокой стоимости работ в документах», — считает автоэксперт.

По его мнению, такое возможно из-за отсутствия ответственности.

«Речь не идет о строгом контроле над выполнением автодорожных работ. Все-таки мы перешли на капиталистическую схему ведения хозяйства. Тут ответственность должна быть, а контроль и ответственность — разные понятия. При нарушении технологии укладки асфальта и ремонта дорог заказчик должен штрафовать подрядчика, да так, что никогда больше он этим делом заниматься не сможет. Но в России, к сожалению, подрядные организации на местах зачастую связаны с заказчиками, коими являются местные и региональные власти. Сами себя они наказывать не будут», — заметил Вячеслав Субботин.

Однако автоэксперт подчеркнул, что проблема эта — не чисто российская.