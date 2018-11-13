Киев, 13 ноября. НАТО весной 2019 года поможет провести на Украине президентские выборы. Об этом заявил во вторник глава украинской миссии при организации Вадим Пристайко, уточнив, что альянс «обеспечит кибербезопасность» процесса.

По его словам, НАТО и Украина намерены усилить сотрудничество в сфере кибербезопасности. Как пояснил Пристайко, в организации существует специальный Трастовый фонд, и в рамках первого этапа Киеву уже были переданы некоторые средства кибербезопасности, приборы и технологии.

«Не просто готовы. Существует специальный Трастовый фонд, который завершил первый этап», — сказал глава миссии.

Он добавил, что второй этап предусматривает «помощь по защите серверов ЦИК для безопасного проведения выборов».

Пристайко уточнил, что свои предложения представителям альянса уже передали специалисты из ЦИК, СБУ и Укрспецсвязи. Представитель Киева заявил, что обсуждаемые запросы «довольно серьезные», и в настоящее время НАТО решает, «как помочь Украине в тех объемах, которые требуются».

Ранее в американском Конгрессе был разработан законопроект, предлагающий изучить влияние ботов в соцсетях на общественный дискурс и выборы и разработать меры по борьбе с автоматизированными аккаунтами.

Страны Запада регулярно выдвигают бездоказательные обвинения в адрес Москвы, заявляя, что российская сторона якобы предпринимала попытки повлиять на демократические процессы в других государствах. РФ неоднократно обращала внимание на бездоказательность таких обвинений.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что ни один факт якобы имевшего места «вмешательства» со стороны России в выборы и референдумы в разных странах так и не был подтвержден.