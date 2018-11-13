У них не будет проблем в США: как «Дождь» не захотел за себя порадоваться. Колонка Александра Малькевича
Федеральное агентство новостей уже сообщало ранее, что главный редактор издания USA Really, член Общественной палаты Александр Малькевич был задержан сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона. Целью задержания оказалось вручение уведомления о том, что издание USA Really, которое возглавляет Малькевич, должно быть зарегистрировано в качестве иноагента. Вдобавок российский журналист подвергся многочасовому допросу.
РИА ФАН предоставляет слово самому редактору USA Really. Подробнее о специфике российских либеральных СМИ, проявившей себя в связи с его задержанием, — в авторском материале Александра Малькевича.
После инцидента с задержанием и допросом в аэропорту Вашингтона ко мне обратились десятки средств массовой информации: и федеральных, и региональных. Я никому не отказывал, старался для всех найти время.
Когда позвонили журналисты телеканала «Дождь», я им тоже не отказал. Меня многие предупреждали, что смысл сказанных мною слов может быть искажен и как угодно интерпретирован, но скрывать мне, собственно говоря, нечего — я рассказал все как есть.
И в очередной раз убедился: либеральные российские СМИ работают по своим собственным законам журналистики. Выдернутые из контекста фразы подогнали под то, что им хотелось сказать, свалили все в одну кучу с «крохотным СМИ», которым я руковожу, памятниками в Омске и Егором Летовым (советский и российский поэт и музыкант. — Прим. ФАН) — спасибо хоть его не забыли.
Оставим на совести коллег отчаянные попытки клюнуть меня при всех удобных и неудобных возможностях — даже там, где это никак не работало на их художественный замысел: назвав, например, «некрупным общественным деятелем». Без подтверждений, без сравнений, вообще без смысла. Речь даже не об этом…
Главное, из-за чего я недоумеваю: почему они постеснялись упомянуть в своем сюжете абсолютно рекламный для них пассаж, который я выдал. Я рассказал представителям «Дождя», что, когда у нас с представителями ФБР во второй части допроса шел такой полуюмористический треп, они мне сказали: мониторятся все российские СМИ, и в США прекрасно владеют всей информационной картиной. Для них [в ФБР] совершенно четко есть два полюса СМИ: на одном находятся ФАН и USA Really, а на другом — «Дождь» и «Новая газета», и у журналистов этих СМИ в Америке никогда никаких проблем не будет.
Это все я рассказал коллегам из «Дождя», но почему-то они не слова об этом не оставили. Почему? Это же здорово, что у «Дождя» никогда не будет проблем в США! Об этом заявляют в ФБР — так чего вы стесняетесь, ребята? Наоборот, напишите гигантскими буквами, что таким, как ФАН, нужно готовиться, что в Штатах будут «шмонать», отберут все материалы, скопируют фотографии детей, аудиопослания от них.
И все это только потому, что журналисты работают в Федеральном агентстве новостей. При этом сотрудники «Дождя» могут приезжать хоть целыми семьями — их тут встретят у трапа чуть ли не с цветами. Почему они постеснялись об этом написать? Откуда такое смущение?
При этом в смущении «Дождь» уличает меня во время ответа на вопрос о целях поездки в США. Да, я был смущен, но не этим — а тем, что половина всех вопросов «Дождя» представляла собой русскоязычный аналог вопросов, заданных мне представителями ФБР, о чем я им несколько раз сказал. Уж не знаю, были ли все эти вопросы где-то в открытом доступе или их по электронной почте скинули «коллеги» коллегам, но это было единственным, что меня смутило.
Но надо отдать должное автору материала Евгении Котляр — она, если верить ее же тексту, «изучила личность Александра Малькевича», озадачившись гипотезой о том, как во мне материализовался «тот самый русский след». Она кропотливо изучила омский период моей деятельности, очевидно, пытаясь найти там откровения. И нашла: со ссылкой на неназванных экспертов рассказала и об итогах выборов, и о закрытии филиалов «12-го канала», и о памятниках, и о Егоре Летове.
Обожаю, когда в материалах фигурирует фраза «как говорят эксперты...», при этом в качестве экспертов выступает только один хорошо знакомый мне блогер Жиров. Хорошо отношусь к Александру, он образованный и грамотный человек, пишет с юмором. Но он давно не живет в Омске, работал в Калининграде, Москве, сейчас, насколько я знаю, находится в Питере — и при этом рассказывает про «маленькие буквы», которыми написано имя Королева на установленном в его честь бюсте. Однако любой человек может подойти к этому бюсту и прочитать табличку. Увидеть все своими глазами.
Коллеги из «Дождя»! Если вы хотели поговорить об этом периоде моей жизни — наверное, имело смысл меня спросить, я бы вам рассказал, что за два года в Омске и Омской области мною было поставлено 10 памятников, бюстов и скульптур. Это открытая информация!
Самое забавное — в довершение ко всему этому читать следующие строки:
«В кабинете экс-гендиректора омского «12-го канала» все было расположено канонически — небольшой иконостас в углу, на стене совместный снимок с Дмитрием Медведевым, выше Путин в пилотке. Зачем конкретно Малькевича выписывали в Омск, местные эксперты до сих пор не понимают».
Оставлю без комментариев логическую связь между этими предложениями и позволю себе дать совет коллегам: если уж ваши эксперты не понимают — видимо, такие у вас эксперты. Обратитесь к тем, кто что-то понимает, — и все у вас наладится!