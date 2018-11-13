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Автомобили в Екатеринбурге провалились в «горячую» яму: опубликовано видео

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Автомобили в Екатеринбурге провалились в «горячую» яму: опубликовано видео

Екатеринбург, 13 ноября. Несколько автомобилей провалились в «горячую» яму в Екатеринбурге, которая образовалась в результате аварии на трубопроводе с горячей водой. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места событий.

Авария на трубопроводе произошла в Екатеринбурге около Центрального стадиона 13 ноября. Жители домов в результате произошедшего продолжают получать горячую воду, но с пониженной температурой. 

Автомобили в Екатеринбурге провалились в «горячую» яму: опубликовано видео

Однако ЧП вызвало образование провала на улице Крылова, где прорвало трубопровод. Несколько улиц оказались затоплены. Автомобили, припаркованные в месте коммунальной аварии, провалились в образовавшуюся яму с кипятком. 

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, площадь провала грунта составила 50 квадратных метров.

Автомобили в Екатеринбурге провалились в «горячую» яму: опубликовано видео

Накануне стало известно о другом инциденте, но уже в Новосибирской области. На улице Троллейной в Новосибирске прорвало трубу, кипяток залил улицу. Видео с места событий было опубликовано ФАН. Из-за прорыва трубопровода встали все трамваи и легковые авто. На место происшествия прибыли оперативные службы.

Автор: Екатерина Кухарева
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