Госдума приняла во втором чтении законопроект о налоговых льготах для меценатов
Москва, 13 ноября. Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий льготы для физических и юридических лиц, оказывающих финансовую помощь государственным и муниципальным учреждениям культуры.
Проект был внесен в Госдуму в 2015 году экс-спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным, а также председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Документ подготовлен для стимулирования и привлечения внебюджетных источников финансирования сферы культуры.
Согласно законопроекту, субъекты РФ получают право предоставлять меценатом налоговый вычет в размере произведенных расходов. Однако он не должен превышать 30% суммы дохода, полученного в налоговом периоде, а также подлежащим налогообложению.
«Реализация законопроекта позволит без дополнительного бюджетного финансирования сохранить сложившуюся сеть государственных и муниципальных организаций культуры, создать условия для их развития, освоения ими новых технологий культурной деятельности», — считают авторы законопроекта.