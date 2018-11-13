Госдума приняла во втором чтении законопроект о налоговых льготах для меценатов 

Москва, 13 ноября. Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий льготы для физических и юридических лиц, оказывающих финансовую помощь государственным и муниципальным учреждениям культуры.

Проект был внесен в Госдуму в 2015 году экс-спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным, а также председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Документ подготовлен для стимулирования и привлечения внебюджетных источников финансирования сферы культуры.

Согласно законопроекту, субъекты РФ получают право предоставлять меценатом налоговый вычет в размере произведенных расходов. Однако он не должен превышать 30% суммы дохода, полученного в налоговом периоде, а также подлежащим налогообложению.