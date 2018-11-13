Москва, 13 ноября. Помешать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» не в силах США, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Чем ближе к завершению проект «Северный поток — 2», тем активнее пытаются помешать ему США. То с угрозами выступает в Киеве министр энергетики США, то кары небесные обещает посол США при ЕС. Но не в силах Вашингтона регулировать все энергопотоки в современном мире. Странная амбиция», — написал сенатор в Twitter.

Ранее посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что у Соединенных Штатов есть инструменты для остановки реализации проекта газропровода, который якобы делает уязвимыми Европу, а значит и США. Сондленд подчеркнул, что Вашингтон имеет «много инструментов» для заморозки строительства, и еще не все из них испробованы. В то же время в Германии уверены, что проект «Северного потока — 2» будет реализован в срок.

Две ветки «Северного потока — 2» мощностью 55 млрд куб. метров в год пройдут от РФ до Германии по дну Балтийского моря. Противниками реализации проекта выступают США, которые продвигают поставки в Европу своего сжиженного природного газа.