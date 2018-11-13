Такого доверия нет между Нью-Дели и Вашингтоном: Индия продолжит военное сотрудничество с Россией

Федеральное агентство новостей представляет читателям перевод статьи India and Russia: Ties that Bind («Россия и Индия: прочные связи»), размещенной на портале RUSI.

В совместном заявлении, сделанном в прошлом месяце в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию, подчеркивается «особое и привилегированное стратегическое партнерство» Москвы и Нью-Дели. Эта фраза использовалась индийскими и российскими лидерами и ранее, однако в последние годы обе страны постепенно расширяют свои стратегические горизонты.

Этот сдвиг особенно заметен на примере растущего сотрудничества Индии с США, по мере того как страна постепенно отходит от своей позиции «неприсоединения» и диверсифицирует свой оборонный импорт. Развивающиеся отношения между Индией и США являются частью долгосрочной стратегической перестройки, которая частично мотивирована расширением роли Китая в Индийском океане и появлением группы международных субъектов, стремящихся противодействовать этому влиянию.

С другой стороны, Индия по-прежнему сохраняет лидирующие позиции в российском оборонном экспорте: с 2008 по 2017 год на ее долю пришлось 35% всего российского экспорта вооружений. Тем не менее Россия начала устанавливать более прочные военные отношения с соседом Индии — Пакистаном, подписав соглашение, по которому пакистанские войска будут проходить подготовку в российских учреждениях и в рамках совместных военных учений.

Однако, учитывая масштабы российского экспорта в Индию, еще неизвестно, как далеко сможет зайти сотрудничество России с Пакистаном. Примечательно также, что эти события в российско-пакистанских отношениях совпадают с напряженностью в отношениях Пакистана и США, где происходит сокращение американской военной помощи и программ военной подготовки.

Несмотря на эти сдвиги, маловероятно, что Индия и Россия когда-либо прервут свои отношения. Россия всегда будет оставаться важным партнером для Индии. Она поставляет оборудование, которое западные партнеры, возможно, не решаются предоставить. Индийская атомная подводная лодка «Арихант», которая является последней частью индийской ядерной триады, базируется на российских подводных лодках типа «Акула-1» и была построена в Индии при содействии российских ученых.

В настоящее время обсуждается вопрос о расширении этой программы, начале совместного проектирования и строительства атомных подводных лодок в Индии. Кроме того, Россия уже несколько десятилетий оказывает помощь индийской космической программе, особенно сейчас, когда Индия готовится к запуску своей первой космической миссии с экипажем на борту.

Россия является надежным поставщиком вооружений Индии с 60-х годов ХХ века, и поэтому значительная часть имеющейся в Индии военной техники — российского происхождения. Следовательно, прочные отношения помогают обеспечить стабильные поставки запасных частей и компонентов. Тесные связи также укрепили доверие между ключевыми гражданскими и военными организациями в России и Индии — доверие, которого нет в отношениях между Нью-Дели и Вашингтоном.

Индийско-американские отношения претерпели множество взлетов и падений, поэтому в Индии присутствует некоторый скептицизм по поводу надежности США как поставщика вооружений. Ситуация усугубляется опасениями, что США могут использовать в связи в области безопасности для достижения своих политических целей, как это происходит сейчас в отношениях с Пакистаном.

Недавний пример — Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), который охватывает ряд партнеров США, в том числе Индию, имеющих «существенные сделки» с субъектами в оборонном или разведывательном секторах России. Опасения по поводу дальнейшего давления США в сочетании с острой потребностью в оборонной технике и модернизации заставили Индию рискнуть перспективой косвенных санкций США и подписать соглашение на сумму $5,4 млрд на поставку российской зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» во время визита президента Путина в Индию. Опасения Индии лишь подкрепляются тем фактом, что США предложили сделать исключение для Индии по CAATSA в обмен на закупку Индией истребителей F-16.

Однако помимо практических соображений существует также стратегическое обоснование для поддержания прочных двусторонних отношений Индии и России. Для Индии такое партнерство гарантирует основу для развития энергетики, особенно в плане СПГ и атомной энергии.

Кроме того, Индии важна тесная связь с постоянным членом Совета безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), который выступает за присоединение Индии к СБ ООН и Группе ядерных поставщиков. Значительный портфель оборонной техники обеспечивает прочую связь, которая предотвратит переход Индии на сторону США и переход России на сторону Китая.

Поэтому давние и прочные отношения Индии с Россией нельзя просто отодвинуть на второй план. Индия продолжит военное взаимодействие с Россией как по практическим соображениям, связанным с поддержанием и модернизацией вооруженных сил, так и для осуществления «стратегической автономии».

Несмотря на то что это может вызвать напряженность с Вашингтоном, который склонен весьма категорично рассматривать отношения своих партнеров с другими странами, Индия не будет выбирать какую-то одну сторону и продолжит искать баланс в отношениях с великими державами.