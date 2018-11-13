Не угроза, а помощь: стала известна реакция НАТО на создание «армии Европы»

Москва, 13 ноября. В состав «общеевропейской армии», под эгидой Парижа, в скором будущем могут войти Италия, Норвегия и Швеция. Об этом рассказали три осведомленных источника в Риме и Париже.

Как пишет газета «Известия», Европейская интервенционная инициатива, состоящая из 10 стран, была создана 7 ноября. Как считают некоторые эксперты, союз стал попыткой создать некий противовес НАТО. Другие сомневаются в целесообразности проекта, поскольку в Европейском союзе уже есть свои оборонительные структуры.

Как уточнили в МИД Франции, приоритетом для новой организации, которую назвали EI2, является развитие общей стратегической культуры европейских ВС и тесное сотрудничество между государствами по части вооружений. Членами нового «военного клуба», помимо Парижа, стали еще ФРГ Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Голландия, а также Испания, Португалия и Финляндия. Кроме того, в ближайшем будущем перечень государств может пополниться Италией, Норвегией и Швецией.

Как считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, инициатива относится именно к желанию Европы действовать независимо от США. Реакция НАТО на создание «армии Европы» была неоднозначной.

В НАТО ранее имелись опасения относительно отдаления Европы от США, однако сейчас в альянсе считают, что новое объединение не является угрозой НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал инициативу Франции и ее партнеров. Он подчеркнул, что EI2 «сможет дополнить и фактически улучшить работу, которая продолжается в НАТО для укрепления и повышения готовности сил». В НАТО подчеркнули, что в таком случае новое объединение — не угроза, а помощь.

Ранее эксперт раскрыл, что стоит за идеей «общеевропейской армии». Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что идея не нова. Подобны предложения французские политики Ги Молле и Морис Шуман выдвигали еще 65 лет тому назад — и тогда это вызвало массовые протесты во Франции, поскольку планировалось, что «общеевропейская армия будет защищать европейские ценности от коммунизма», а в рядах ее вместе с французами, бельгийцами, датчанами правые французские политики видели и военнослужащих Западной Германии.

Соловейчик уточнил, что «Макрон лишь решил взяться за старое». По словам эксперта, создание «общееевропейской армии» не принесет ничего хорошего ни французам, ни народам Европы. Отказаться от национального суверенитета в сфере обороны в пользу нового межгосударственного образования означает лишиться весомых аргументов в ходе торговых войн, в том числе с США и ее верными союзниками, такими как Великобритания.

Эксперт заметил также, что вырастут и военные расходы, причем существенно: надо будет содержать и не существующее сейчас командование этой армии, и ее штабы, и тратиться на дальнейшую унификацию вооружений.

Президент США Дональд Трамп назвал «очень оскорбительной» идею Макрона создать армию ЕС. Трамп призвал европейцев сначала увеличить долю расходов на нужды НАТО. По его словам, Соединенные Штаты несут наибольшее бремя по финансированию Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что «очень оскорбительно, но, возможно, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют».