Мать Вороненкова заявила о проблемах внучки с наркотиками из-за Максаковой

Москва, 13 ноября. Мать Дениса Вороненкова заявила, что у ее внучки Екатерины начались проблемы с наркотиками из-за жизни с Марией Максаковой.

Людмила Вороненкова, мать погибшего на Украине экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, пришла на программу Дмитрия Шепелева «На самом деле». Там она рассказала о том, что Максакова подсадила падчерицу — дочь первой жены Вороненкова Светланы — на наркотики. Женщина дала четко понять, что проблемы девушки с запрещенными веществами начались после жизни с мачехой.

«Эти полтора года, которые Катя провела рядом с Марией Петровной, дали о себе знать, — приводит слова гостьи шоу «Дни». — Мария Петровна тоже из тех людей, которые не чураются употреблять и крепкие напитки, и другие вещества».

Людмила Вороненкова отметила, что Максаковой было выгодно, чтобы Екатерина пребывала «в таком состоянии». Вторая жена Вороненкова требовала от первой супруги Светланы и ее дочери получить генеральную доверенность, связанную с наследством погибшего экс-депутата. Однако они отказались и теперь якобы получают угрозы в свой адрес.

Падчерица попала в наркоклинику, где проходила лечение от депрессии и запрещенных веществ. По словам ее бабушки, девушку пытались выкрасть. После этого ее мать с новым мужем увезли ее за границу. Людмила Вороненкова призналась, что опасается и за свое благополучие.