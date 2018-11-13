Преподаватель в Бухаре избил студентов без галстуков

Бухара, 13 ноября. Преподаватель Бухарского инженерно-технологического института избил студентов за то, что те пришли на занятия в учебное заведение в «неподобающем виде». Молодые люди не надели галстуки.

В Сети опубликовали видео, снятое тайком одним из учащихся. На кадрах отчетливо видно, как преподаватель выстроил студентов у доски и начал по очереди бить по лицу, Одного из юношей он ударил кулаком в живот. При этом мужчина выкрикивал ругательства.

Издание Sputnik Узбекистан выяснило, что инцидент произошел в инженерно-технологическом институте города Бухара год назад. В приемной вуза подчеркнули, что против преподавателя, который поступил неэтично, были приняты меры.

«После инцидента проводилось разбирательство и преподавателя уволили», — сообщили представители учебного заведения.

Отмечалось, что уголовное дело по факту произошедшего не заводили.

Ранее стало известно, что учительница из Сахалина, которая довела ученицу до слез во время урока, уволилась по собственному желанию. 62-летний преподаватель прямо на уроке на глазах у класса унизила девочку, отчитав ее за дырочку на кофте. Одноклассники записали происходящее на телефон и выложили в социальные сети.