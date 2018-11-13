Аксенов рассказал, как антипример Украины помогает Крыму

Симферополь, 13 ноября. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что полуострову после воссоединения с РФ в самые короткие сроки удалось избавиться от инфраструктурной зависимости от Украины. Аксенов также назвал «полезными идиотами» тех, кто сомневается в целесообразности оказания поддержки Крыма Москвой.

«Недалекие люди, которые повторяют это (что Россия кормит Крым. — прим. ФАН), по злому ли умыслу или по глупости, подыгрывают тем, кто всеми силами стремится развалить наше государство. Их называют «полезными идиотами». К счастью, таких немного. Большинство жителей нашей страны приветствовало воссоединение Крыма с Россией», — сказал Аксенов в интервью изданию «Экономика сегодня».

Аксенов заявил, что у жителей полуострова за последние четыре года выработалась «фейкоустойчивость», кроме того, хорошо помогает крымчанам здраво смотреть на вещи и антипример Украины.

«У крымчан выработался иммунитет к попыткам разжечь на полуострове межнациональную и межрелигиозную рознь. Мы ценим и бережем наше единство, которое помогло нам воссоединиться с Россией. Люди видят, как жизнь меняется к лучшему, несмотря на все трудности. К тому же антипример Украины у всех перед глазами», — отметил глава Крыма.

Аксенов подчеркнул, что двигаться вперед республике помогает патриотическая работа с молодежью, которая является лучшим противоядием от пропаганды. Глава Крыма напомнил, что недоброжелатели России готовы использовать любой повод для информационной атаки на полуостров.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году после того, как за это решение проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова. Глава полуострова Сергей Аксенов неоднократно заявлял, что президент РФ Владимир Путин спас крымчан от рабства.