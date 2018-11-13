Россия установила новый постсоветский рекорд по добыче нефти — ОПЕК

Москва, 13 ноября. Россия установила новый рекорд по добыче нефти в октябре 2018 года, добывая 11,6 миллионов баррелей этого сырья в сутки. Об этом сообщается в ноябрьском докладе ОПЕК.

По словам представителей ОПЕК, Россия увеличила добычу нефти на 50 тысяч баррелей в сутки, по сравнению с сентябрем.

Также в ОПЕК повысили прогноз по добыче жидких углеводородов. Так, в 2018 году Россия увеличила добычу жидких углеводородов до 11,24 миллиона баррелей в сутки с 11,19 миллиона баррелей.

Напомним, ранее руководитель ОПЕК Мухаммед Баркиндо поблагодарил российского президента Владимира Путина за восстановление рынка нефти. По его словам, стабилизации рынка нефти была бы невозможна без вклада России.