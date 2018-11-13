Эксперт дал прогноз отношений рубля и доллара в свете возможных санкций США

Москва, 13 ноября. Эксперт инвестиционной компании «БКС» Сергей Гайворонский дал прогноз по курсу рубля к доллару на ноябрь в свете возможного введения новых антироссийский санкций США.

Специалист отметил, что сейчас «американец» уверенно растет ко всем ключевым мировым валютам, а 12 ноября даже обновил максимумы за полгода. Однако, как подчеркнул Гайворонский, в отношении пары USD/RUB все неоднозначно. Так, в понедельник она скорректировалась до ближайшей поддержки на 67,5, но затем торги перешли в консолидацию в узком диапазоне 68−67,5, и это помешало вернуться к значениям ниже данного уровня.

По мнению эксперта, среднесрочная динамика пары будет зависеть как раз от направления «пробоя». Аналитик также напомнил, что в конце недели должен стартовать налоговый период, и при приближении к его пику поддержка для рубля со стороны экспортеров может усилиться.

«С другой стороны, конец ноября — возможное время введения новых санкций, поэтому влияние налогового периода может быть слабее, чем в предыдущем месяце», — добавил он.

Еще одним негативным фактором, который может повлиять на курс российской национальной валюты может стать усиление санкций со стороны Вашингтона, а также снижение индекса RGBI (индекс государственных облигаций России. — Прим. ФАН).

Кроме того, в числе рисков и рост объема размещения на аукционах Минфина.

«Сегодня ведомство может анонсировать параметры завтрашних аукционов. Если предложенный объем превысит 5−10 млрд руб., то мы увидим усиление распродаж», — пояснил специалист.

Как отмечает «Свободная пресса», во вторник доллар снизился на открытии торгов Московской международной валютной биржи, потеряв 21 копейку. Его стоимость составляла 67,64 рубля.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком РФ на 13 ноября, составил 67,5 рубля, что на 67 копеек выше курса, установленного на 12 ноября.