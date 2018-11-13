Есть вопросы к учителям: детский омбудсмен Кузнецова рассказала о проверке школ на подростковую травлю

На днях телеканал Cartoon Network Россия совместно с проектом «Травли.net» и Family3 объявили старт в социальных сетях «челленджа против буллинга» — или, говоря по-русски, бросили вызов травле. Школьники и взрослые выкладывают в своих аккаунтах истории о том, чем они отличались или отличаются от других в школе. Цель интернет-флешмоба — поддержать школьников с особенностями и привлечь внимание к проблеме травли.

Челлендж только стартовал, но по его хэштегам #БудьОтличным, #БудьДругом, #КасаетсяКаждого уже можно найти десятки историй взрослых и детей — с рыжими волосами, крупной головой, невысоким ростом или особенностями характера. Ожидается, что в акции примут участие и известные шоумены, актеры, телеведущие.

Постоянные издевательства сверстников рассматриваются в качестве одной из возможных косвенных причин массовой стрельбы в Керченском политехническом колледже: о травле по отношению к Владиславу Рослякову рассказала в СМИ одна из его бывших подруг. С травлей, или, как ее еще называют, буллингом, связывают и совсем недавнее, правда менее резонансное, ЧП — избиение девятиклассника двумя учащимися 8 класса школы № 657 в московском районе Чертаново: парень провел 3 дня в реанимации, ему угрожает частичная потеря зрения, напавшим грозит колония.

Пока следователи и СМИ изучают подробности происшествий с участием подростков, пользователи соцсетей открывают фан-сообщества, посвященные керченскому стрелку: с подробностями его биографии, детскими фото и даже «фанфиками» — придуманными историями о Владе, где безжалостный убийца, застреливший 20 человек, превращается едва ли не в героя, наказавшего своих обидчиков.

«Хорошо, что у меня не было оружия»

Законодатели и общественники ищут способы решить проблему подростковой травли. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, депутат комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина и координатор проекта «Травли.net» Мария Свир рассказали Федеральному агентству новостей о том, как планируется решать эту проблему, имеют ли отношение к ней педагоги и стоит ли изолировать детей-агрессоров от их одноклассников и одновременно потенциальных жертв.

«Я с ужасом думаю, что мы с нашим антибуллинговым проектом ничего не успеем, потому что масштаб необходимых перемен просто космический, а дети так быстро и страшно ломаются», — выступила на своей странице в Facebook детская писательница, участница проекта «Травли.net» Мария Рупасова.

Проекту, объединившему детских педагогов, психологов и просто неравнодушных родителей, всего год, но у его активистов уже есть понимание, к чему нужно стремиться в реализации антибуллинговой кампании в России. Организатором проекта стал благотворительный фонд «Галчонок», занимавшийся интеграцией детей с особенностями здоровья в обычные образовательные классы. Активисты столкнулись с травлей по отношению к своим подопечным, но когда начали разбираться с проблемой, выяснилось, что она куда острее и касается в том числе абсолютно здоровых детей.

Случай в Керчи спровоцировал в том числе анонимные откровения бывших и нынешних жертв травли. Благотворительный фонд «Нужна помощь» в своем онлайн-журнале «Такие дела» опубликовал монолог некого Артема, несколько лет назад окончившего колледж — город не уточняется — и вспоминающего годы травли, когда ему в любой момент могли плюнуть в лицо или «искупать» в грязной луже.

«После стольких лет издевательств начинаешь верить, что ты — никто. Не человек. Какая-то тварь, неведомо зачем пришедшая в колледж», — пишет Артем.

Молодой человек при этом не защищал Рослякова, но признался в том, что был близок к мыслям и о суде, и о массовом убийстве.

«Если он сделал это из-за травли, я его понимаю. Я его не оправдываю и осознаю, что убийство — это ужасно. Но еще я думаю: хорошо, что тогда, шесть-восемь лет назад, у меня не было денег, оружия, каких-то средств. Когда я вспоминаю то чувство, ту злость, обиду — я отчетливо понимаю, что мне хотелось их убить. Это было отчаяние, я ненавидел их всех и желал им смерти», — пишет Артем.

Проекту «Травли.net» всего год, но у его участников уже немало амбициозных задач — историй, подобных исповеди Артема, должно стать меньше.

Участники проекта еще до трагического случая в Керчи вместе с агентством MORE запустили специальную рекламную кампанию. В серии антибуллинговых роликов транслируется мысль о том, что находиться в окружении агрессивных сверстников — это все равно что пытаться выжить в дремучем лесу, где за каждым деревом ожидает опасность. Снятые в жанре мини-триллера видео адресованы в первую очередь взрослым и показывают, как ощущение страха в масштабах кинохоррора приходит в реальную жизнь детей.

«Задуматься», «Действовать», «Игнорировать» — у каждого ролика-варианта есть свой подзаголовок и соответствующий финал, различающийся в зависимости от действий взрослого, который становится свидетелем травли. Впрочем, на все три ролика общее число просмотров на YouTube пока что совсем небольшое — около 3000 за месяц. Видео были загружены на хостинг 8 октября — за 9 дней до взрыва и стрельбы в Керчи.

«Обязательное обучение педагогов»

Координатор проекта «Травли.net» Мария Свир в интервью ФАН рассказала о планах активистов по закреплению на нормативно-правовом уровне понятия «буллинг» и разработки системы профилактики и устранения этой проблемы в российских образовательных учреждениях. Самым главным общественники считают организацию специальных курсов для учителей.

«Все зависит от педагога, абсолютно все. Если это сильный человек, которому травля в его классе неприятна, то травли в принципе не будет, потому что она зависит не от особенностей каждого конкретного ученика, а от психологической обстановки в классе», — полагает Свир.

Если обстановка здоровая, если учитель полностью отрицает саму возможность конфликтов в классе, то этого не будет, даже если он не обладает какими-то конкретными инструментами, как это можно остановить, уверена эксперт.

«Учитель просто собирает детей и объясняет им, почему ему это не нравится, и все: травля сразу исчезает, какой бы жесткой она ни была», — считает Свир.

Идея посадить учителей за парты и познакомить с методами профилактики и предотвращения травли, по мнению участников проекта, сейчас особенно актуальна.

«У нас очень многие педагоги в принципе не понимают, как себя вести, потому что у них забрали инструменты власти, скажем так, — поясняет координатор «Травли.net». — Нельзя сейчас в школе повышать голос, нельзя применять наказания, проявлять какую бы то ни было агрессию по отношению к ученикам. Поэтому учителя не знают, как соблюдать дисциплину в классе».

23 ноября эту инициативу, как и нормативное определение самого понятия травли, общественники обсудят совместно с журналистами, юристами, депутатами Госдумы.

«Хотим по итогам этого круглого стола принять резолюцию, потому что это реально нужно — кто-то это должен сделать. С травлей — исходя из зарубежного опыта — лучше всего работает профилактика, — считает Свир. — Сверху должно быть поручение каждой школе — ввести обязательное повышение квалификации преподавателей по антибуллинговой программе. Но для начала нужно хотя бы разобраться, что такое буллинг, ввести его в нормативный оборот».

Активисты проекта признаются: пока их сил хватает только на работу с московскими образовательными учреждениями, хотя в регионах эта проблема не менее актуальна. В организацию регулярно поступают запросы из разных точек страны, но пока их авторы получают только консультативную помощь. Возможное принятие специальной общегосударственной программы или соответствующего закона члены проекта «Травли.net» рассматривают как шанс распространить методики профилактики и устранения буллинга в образовательных учреждениях по всей России.

«Пусть «буллит» родителей»

Между тем депутатам комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной думы РФ тема буллинга уже знакома. Член комитета и бывший детский омбудсмен Московской области Оксана Пушкина в интервью ФАН рассказала, что пока эта тема, с юридической точки зрения, остается «неоформленной». По мнению депутата, общеобразовательным учреждениям необходимы четкие алгоритмы действий в подобных случаях.

Родительское сообщество предлагает разработать рычаг управления ситуацией для учителей, отметила Пушкина. Например, переход «мучителя» на домашнее обучение: пусть «буллит» родителей.

«В одной из частных подмосковных школ одноклассники издевались над школьницей. Директор провела свое расследование, учителя и дети подтвердили все факты. В школу вызвали родителей этих мучителей, провели жесткую воспитательную беседу и сказали: «Еще одна жалоба — 24 часа, чтобы покинуть школу!» — рассказала парламентарий.

Школа должна иметь право наказать обидчика — например, исключить из школы, считает Пушкина.

Известная телеведущая придерживается жесткого подхода к решению проблемы и выступает за введение системы наказаний за буллинг для агрессоров, их родителей и — в случае необходимости — для администрации школы.

«Учителя на встречах со мной предлагают кардинальные меры: пусть родители несут настоящую ответственность — арест, исправительные работы и тому подобное. 15 суток — и никакого буллинга!» — добавила депутат.

После временного домашнего обучения самого агрессора можно вернуть в школу на испытательный срок, пояснила она.

«Если опять «буллит» — опять домой! Закон об образовании гарантирует обучение на дому. Лично я — за введение в Уголовный кодекс отдельной статьи, назначающей наказание за школьную травлю», — заявила Пушкина.

При этом она отмечает, что речь в данном случае идет о физическом воздействии на жертву: эмоциональное давление намного сложнее квалифицировать. При этом депутат отмечает, что для наказания агрессоров можно воспользоваться обвинением по статье о клевете.

«Статью «Клевета» можно применить в тех случаях, когда, например, зачинщики травли распространяют про ребенка лживые слухи», — предложила парламентарий.

Наказание за оскорбление несовершеннолетнего ребенка определяет суд, руководствуясь составом правонарушения и положениями статьи 5.61 Кодекса об административных правонарушениях РФ, подчеркнула Пушкина. По ее словам, уголовная ответственность за оскорбление несовершеннолетнего не наступает при условии, что последствия правонарушения не привели к утрате здоровья, жизни пострадавшей стороны.

«Вот такой у нас закон. Есть над чем работать», — резюмировала Оксана Пушкина.

Кроме того, депутат настаивает на появлении психолога в каждом образовательном учреждении, включая детские сады: сегодня таких специалистов не хватает.

«А педагоги заявляют, что травли нет»

Вопросы к учителям есть и у Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. По мнению детского омбудсмена, проблема не только в отсутствии специальных знаний педагогов о противодействии подростковой травле, но и в попытках «замолчать» проблему.

«Как ни странно, предварительный мониторинг этой проблемы в школах показывает парадоксальную ситуацию, когда дети говорят о том, что травля есть, указывают на наличие дискомфорта и иных признаков того, что не все благополучно в этом коллективе, а педагоги того же класса той же школы заявляют, что травли нет», — заявила Кузнецова в интервью ФАН.

Говоря о проверке школ на подростковый буллинг, Уполномоченный пояснила: планируется, что детские психологи, представители заинтересованных общественных организаций, руководители общеобразовательных учреждений и омбудсмены в регионах займутся подготовкой масштабного исследования этого вопроса.

«Это я ставлю как задачу. В ближайшее время результаты мониторинга воспитательных программ дадут нам ответы, почему это происходит и что нужно делать, чтобы этого не было», — заявила Кузнецова.

Детский омбудсмен также обратила внимание на то, что проводимые опросы должны быть анонимными как для учеников, так и для педагогов, чтобы никто из респондентов не опасался высказывать свою точку зрения.

«Очень важно не спешить с резкими предложениями. Что касается детства — здесь нет быстрых решений, детская политика не допускает метода проб и ошибок. Сначала нам нужно получить всю информацию», — отметила омбудсмен.

Можно предположить, что процесс исследования ситуации и разработки системы конкретных мер после трагедии в Керчи значительно ускорится. В Министерстве просвещения РФ корреспонденту ФАН пояснили, что никаких специальных мер по следам происшествия в политехническом колледже до завершения следствия предприниматься не будет.

Между тем, 7 ноября министр просвещения Ольга Васильева выступила перед депутатами Госдумы с заявлением о необходимости увеличить число штатных психологов в школах, а также добавить количество часов их работы в связи с произошедшей в Керчи трагедией. Общественники, в свою очередь, также поддерживают эти инициативы.