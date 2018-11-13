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«Легитимный депутат и меценат»: амурская общественница вступилась за Цеповяза

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«Легитимный депутат и меценат»: амурская общественница вступилась за Цеповяза

Благовещенск, 13 ноября. Председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова выступила в поддержку члена ОПГ «Цапковские» Вячеслава Цеповяза, осужденного на 20 лет по делу о массовом убийстве в станице Кущевской. По словам общественницы, Цеповяза осудили несправедливо, и все, что говорят о его криминальной деятельности — «гнусная ложь» СМИ.

Запись об этом появилась на странице Охотниковой в Instagram. Позже публикация была удалена, но СМИ успели зафиксировать слова женщины и процитировать их.

«Цеповяз Вячеслав Андреевич — известный предприниматель, легитимный депутат, меценат, потомственный фермер, т. е. человек публичный, а уж в последнее время стал известен по гулявшим фото в интернете», — написала Охотникова.

Несмотря на приговор суда, общественница не считает Цеповяза убийцей.

Ранее в Сети появились фото, на которых запечатлен осужденный Цеповяз, одетый в тюремную робу. В руках у него – мобильный телефон, а на столе перед ним — шашлык и крабы.

Напомним, группировка «Цапковские», в которой состоял Цеповяз, совершила массовое убийство в станице Кущевская Краснодарского края в 2010 году. Жертвами стали 12 человек, в том числе дети.

Автор: Регина Пак
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