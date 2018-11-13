Путин назначил нового заместителя командующего войсками ЦВО

Москва, 13 ноября. Президент России Владимир Путин назначил новым заместителем командующего войсками Центрального военного округа генерал-майора Евгения Поплавского. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ЦВО.

«Указом президента РФ Евгений Поплавский назначен на должность заместителя командующего войсками ЦВО», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что генерал ранее прошел все командные должности: он начинал в качестве командира артиллерийской батареи и достиг должности командующего объединением Восточного военного округа.

Поплавский является выпускником Хмельницкого высшего артиллерийского командного училища, в 1994 году он окончил Военную артиллерийскую академию, а в 2006 году выпустился из Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Он был удостоен орденов Красной звезды, Мужества и «За военные заслуги», а также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее в ЦВО рассказали, что за год количество молодых людей, которые пытаются уклониться от службы, сократилось в 1,5 раза.