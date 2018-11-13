Донбасс сегодня: Киев готовится к войне, дончанам хотят сделать «прививку нацизма»

Донбасс, 13 ноября. На фоне относительного затишья в ВСУ прибывают иностранцы для обучения снайперов и разведчиков. В подконтрольных Киеву районах «развенчивают мифы об УПА»1. ОБСЕ подыграла Киеву, украинские СМИ не сдержались от фейка. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Относительной стабилизацией характеризуется обстановка на линии фронта в минувшие сутки. Всего зафиксировано 11 обстрелов территории ДНР и один обстрел ЛНР.

Украинские войска преимущественно применяли крупнокалиберные пулеметы, кое-где — 82-мм минометы и гранатометы. На луганском направлении ВСУ один раз произвели обстрел позиций Народной милиции с применением пушки боевой машины пехоты.

ЛНР сбивает ударные беспилотники ВСУ

Еще один ударный беспилотник украинских силовиков сбит над территорией ЛНР в районе села Раевка. В оперативном командовании республики отметили, что летательный аппарат типа «Фантом» был сбит днем, около 12 часов. Беспилотник был переоборудован для нанесения ударов с воздуха — сброса боеприпасов.

Киев готовится к войне

Несмотря на спокойствие на фронте, украинская сторона продолжает готовиться к активной войне и обучает своих бойцов с помощью иностранных военных инструкторов. Разведка ЛНР зафиксировала прибытие новой группы инструкторов из Литвы и Польши на позиции 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. «Помощники» будут обучать украинцев снайперскому делу, а также тренировать разведчиков бригады для проведения ими диверсионных мероприятий.

Кроме того, вице-спикер Верховной рады и по совместительству представитель Киева на минских переговорах Ирина Геращенко заявила, что Украина не пойдет на прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР, избранными 11 ноября. Кроме того, политик сообщила, что выборы в Донбассе пройдут только по «украинскому сценарию».

В то же время экс-губернатор Донецкой области Павел Жебривский, который считается особо приближенным к украинскому президенту Петру Порошенко, заявил в интервью украинским СМИ, что Киеву необходимо готовиться к военному сценарию возвращения Донбасса в состав Украины. Чиновник акцентировал внимание на необходимости подготовки Киевом «супербоеспособной армии».

Подобными заявлениями украинская власть еще больше отдаляет от себя Донбасс. Ведь решать вопрос необходимо только путем прямых переговоров, а военный сценарий просто уничтожит регион. Только разница в одном — в Донецке и Луганске к переговорам с Киевом готовы, а в самом Киеве — нет. Это исключает возможность какой бы то ни было «реинтеграции».

«Прививка нацизма» для дончан

В прифронтовых районах подконтрольной украинскому правительству части Донецкой области проводится «прививка нацизма». Речь идет о «культурных мероприятиях для детей». Организатором этого выступает «Украинский институт национальной памяти», возглавляемый Владимиром Вятровичем. Выставка «УПА. Ответ покоренного народа» в настоящее время проходит на базе авдеевского городского музея. В рамках выставки организаторы планируют «развенчать стереотипы об украинской повстанческой армии». Заметим, что УПА запрещена в России.

Собеседник корреспондента ФАН из числа работников городского отдела образования прифронтовой Авдеевки рассказал о том, что данная выставка не является добровольной, как это анонсировано организаторами. В обязательном порядке мероприятие должны посетить учащиеся городских школ.

«На выставке рассказывается, что дискредитация УПА и информация о сотрудничестве ее с фашистами — это не более чем советская антиукраинская пропаганда, а воины повстанческой армии на самом деле являются борцами за украинскую независимость. Таким образом, они ломают сознание наших детей и прививают им ложные идеалы», — заключил собеседник.

От источника также стало известно, что выставка планируется к показу во всех крупных городах подконтрольного ВСУ Донбасса.

Вброс украинских СМИ

Украинские СМИ со ссылкой на отчет миссии ОБСЕ распространили информацию о том, что жителей республик якобы запугали перед выборами, требуя принять участие в голосовании. В отчете миссии за 11 ноября значится, что некоторые опрошенные наблюдателями местные жители «чувствовали, что вынуждены голосовать, чтобы не столкнуться с задержками по выплате зарплат и получению услуг здравоохранения».

Конкретных данных миссия не приводит. Но из приведенной выдержки можно сделать вывод, что украинская пропаганда и масса дезинформации в предвыборный период все же возымели свой эффект на некоторых жителей республик, если предположить, что ОБСЕ говорит правду и не пытается таким образом подыграть Киеву.

При этом вывод украинских СМИ о том, что «людей запугивали», не подтверждается даже приведенной иностранцами информацией. Следуя логике украинских СМИ, предвыборный лозунг любого из кандидатов типа «Приди на выборы — проголосуй за стабильные зарплаты и пенсии» можно расценить как давление на избирателя и интерпретировать как «Если не придешь — зарплат не будет». Поэтому факт давления, угроз и тем более запугиваний ни разу не доказан украинцами, чего не скажешь о самой Украине. Вспомнить хотя бы прямые угрозы СБУ и ГПУ об уголовном преследовании за участие и организацию выборов.

1 Организация запрещена на территории РФ.