«Стражи Галактики» и «Мстители» попрощались со Стэном Ли

Лос-Анджелес, 13 ноября. В США на 96-м году жизни скончался Стэн Ли, автор комиксов, придумавший множество культовых супергероев и фактически создавший вселенную Marvel.

Ли умер в медицинском центре Лос-Анджелеса, последние годы жизни он страдал от ряда серьезных заболеваний, среди которых была пневмония.

С писателем уже попрощался глава Marvel Studio Кевин Файги, режиссер первых двух «Мстителей» Джос Уидон, а также большинство актеров из звездного состава Marvel. В частности, слова соболезнования выразили актеры из дилогии фильмов «Стражи Галактики».

«Спасибо за все, Стэн Ли! Что за жизнь, как хорошо она была прожита. Я считаю себя везунчиком, поскольку встретил тебя и сыграл в созданном тобою мире», — пишет в Twitter Крис Пратт, который исполнил роль Звездного лорда в «Стражах».

Thanks for everything Stan Lee! What a life, so well lived. I consider myself extraordinarily lucky to have gotten to meet you and to have played in the world you created.

????♥️ pic.twitter.com/ryUjG7PL8D — chris pratt (@prattprattpratt) November 12, 2018

«Сегодня мы потеряли одного из величайших людей. Стэн Ли, ты был главным вдохновителем и супергероем для всех нас. Спасибо за ваш вклад и за то, что вы дали нам то, к чему мы все стремимся», — отметила Зои Солдана, исполнившая роль Гаморы.

Today we lost one of the greats. @TheRealStanLee, you were a inspiration and superhero to us all. Thank you for contributing so much- and giving us all something to aspire to! ????

#ripstanlee pic.twitter.com/GzFhwgU0WA — Zoe Saldana (@zoesaldana) November 12, 2018

«Покойся с миром, Стэн. Спасибо тебе за твое великолепие», — сказала Карен Гиллан, исполнившая роль Небулы.

RIP Stan. Thank you for your brilliance. pic.twitter.com/FIZEt2B5vN — Karen Gillan (@karengillan) November 12, 2018

Попрощались со Стэном Ли и актеры из команды Мстителей — Марк Руфалло (Халк), Пол Беттани (Вижн), Джереми Реннер (Соколиный глаз), Энтони Маки (Сокол), Крис Эванс (Капитан Америка) и Сэмюэл Л. Джексон (Ник Фьюри).

Напомним, что Стэн Ли был писателем, продюсером, редактором, а позже — главой совета директоров издательства комиксов Marvel. В соавторстве с другими писателями и художниками он создал таких культовых персонажей, как Человек-паук, Халк, Доктор Стрэндж, Железный человек, Сорвиголова, Тор, а также члены команд Люди Икс и Фантастическая четверка.

Стэн Ли также постоянно появлялся в камео во всех фильмах Marvel, что стало визитной карточкой студии.