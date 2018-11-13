Банк России объявил официальный курс доллара и евро

Москва, 13 ноября. Опубликован официальный курс доллара и евро на среду, 14 ноября, сообщили в пресс-службе Центрального банка России.

Центробанк указал, как изменились официальные курсы доллара и евро по отношению к российскому рублю. 14 ноября доллар будет стоить 67,6812 рубля. Это на 16 копеек дороже предыдущего показателя.

Евро же, наоборот, в среду подешевеет на две копейки. Курс евро составит 76,0737 рубля, передает «Свободная пресса».

Напомним, при открытии торгов 13 ноября на Московской бирже сегодня доллар стоил 67,64 рубля, а евро — 76,1 рубля.