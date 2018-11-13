Италия почти вдвое сократит закупку американских истребителей F-35

Москва, 13 ноября. Власти Италии намерены сократить количество закупаемых у США истребителей F-35 с 10 до шести единиц. Об этом сообщает американский журнал Defense News со ссылкой на источник в правительстве Италии.

По данным источника, Италия не намерена отказываться от закупки американских F-35, однако вместо запланированных 10 истребителей Рим приобретет шесть или семь единиц. Источник подчеркнул, что правительство Италии планирует сократить оборонные расходы, потратив эти средства на социальные программы. По его словам, итальянские власти рискуют серьезно испортить настроение президенту США Дональду Трампу, который достаточно успешно продвигает новые истребители в Японии, Израиле и Европе.

При этом ранее власти Италии заявляли о планах приобрести у США 60 истребителей F-35A и 30 единиц F-35B. Однако в ближайшие пять лет Рим готов приобрести шесть или семь истребителей, так как новое правительство Италии считает решение социальных вопросов более важным, чем закупка F-35. Стоит отметить, что нынешний итальянский министр обороны Элизбетта Трента является профессиональным политологом, а не военным, поэтому милитаризация Италии в ближайшие пять лет, вряд ли предвидится, передает «Утро.ру».