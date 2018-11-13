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Песков рассказал о запланированных встречах Путина в Сингапуре

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Песков рассказал о запланированных встречах Путина в Сингапуре

Москва, 13 ноября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, какие встречи запланированы у президента России Владимира Путина в Сингапуре.

«На ногах» будет беседа с президентом Республики Корея, будет беседа с премьер-министром Японии, госсовета КНР, представителем королевства Таиланд», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.

Напомним, Путин находится в Сингапуре с трехдневным визитом. Во время встречи Путина с властями Сингапура будут подписаны межведомственные соглашения и коммерческие контракты.

Автор: Данил Глумов
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