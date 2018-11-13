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Песков рассказал, почему Путин приехал в Сингапур с задержкой

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Песков рассказал, почему Путин приехал в Сингапур с задержкой

Москва, 13 ноября. Президент России Владимир Путин приехал с визитом в Сингапур. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Путин приехал в Сингапур с задержкой, поскольку в Москве у него продолжались деловые встречи. Он подчеркнул, что часть переговоров с премьер-министром  Махатхиром Мохамадом  и президентом страны Халимой Якоб, а также подписание документов запланированы на среду.

Песков заявил, что в настоящий момент российский президент присутствует на протокольном обеде, после него Путин проведет двухстороннюю встречу с премьер-министром страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Автор: Анастасия Стовба
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